Могила рядом с Заворотнюк, фамильный перстень и море белых роз: как прошла церемония прощания с Бедросом Киркоровым

Прощание с Бедросом Киркоровым (Фото: РИА Новости/РИА Новости)
Народный артист России Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, скончался 18 марта на 93-м году жизни из-за остановки сердца у себя дома.
Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище. Отпевание Бедроса проходило в храме Христа Спасителя. Более подробно о том, как прошла церемония прощания, читайте в материале «Радио 1».
Он был лауреатом международных конкурсов и первым иностранным гражданином, ставшим заслуженным артистом России в 1992 году. В 2012 году получил звание народного артиста России и в 2005 году — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бедрос также стал важным наставником для своего сына Филиппа, поддерживая его в начале музыкальной карьеры.
Посетители приносили черно-белые портреты народного артиста РФ, а в 11:40 к церкви подъехал фургон с белыми розами, которые украсили зал.
Хотя Егор Крид не смог посетить церемонию, он выразил свои соболезнования, отправив венок. Григорий Лепс, прибывший на мероприятие, не обошёлся без охраны — двое телохранителей сопровождали его, один из которых держал в руках букет красных роз.
В 12:25 прибыл Филипп с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. Певец выразил благодарность всем за поддержку и с грустью отметил, что, когда его мама ушла из жизни, он тоже не был рядом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков самостоятельно вынул алые розы из багажника своего автомобиля. Он пришёл без своей супруги Татьяны Навки.
На прощание с Бедросом приехала представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Бедрос посвятил свою жизнь сближению народов России и Болгарии. По её словам, он отстоял памятник Алеше, вложив в это своё сердце, мобилизовал общественность и звонил во все колокола, находясь на передовой. Захарова добавила, что не могла не прийти, чтобы попрощаться с ним лично.
Актер Александр Матвеев рассказал, что в последние дни Бедрос Киркоров, несмотря на свои проблемы со здоровьем, всегда держался стойко.
Помимо этого, на прощание с Бедросом Филипповичем прибыли посол Болгарии в России Атанас Крыстин, хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши, артисты Стас Михайлов, Александр Буйнов и многие другие.
Как стало известно, могила артиста находится на том же участке, где и место захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк, умершей в прошлом году от онкологии.
Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым, завершилась на Троекуровском кладбище в Москве. Артиста проводили в последний путь под его песни, сопровождаемые громкими аплодисментами.
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Бедрос КиркоровБедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Варне, Болгария. В 1962 году он переехал в Москву, где учился в ГИТИСе и работал в Москонцерте. Его известной программой стала «Москва — София, София — Москва», где звучала популярная песня «Алеша».
Он был лауреатом международных конкурсов и первым иностранным гражданином, ставшим заслуженным артистом России в 1992 году. В 2012 году получил звание народного артиста России и в 2005 году — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бедрос также стал важным наставником для своего сына Филиппа, поддерживая его в начале музыкальной карьеры.
Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Известие о смертиО кончине своего отца сообщил Филипп Киркоров.
«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал певец в соцсетях.
Белые розы украсили залК 11:00 люди начали собираться у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание Бедроса Киркорова. Гражданская панихида состоялась в 14:00 в Прощальном зале Троекуровского кладбища.
Посетители приносили черно-белые портреты народного артиста РФ, а в 11:40 к церкви подъехал фургон с белыми розами, которые украсили зал.
Фото: iStock/xphotoz
Прибывшие на прощание звездыНа прощании с артистом собрались известные личности из мира шоу-бизнеса. Валерия пришла в сопровождении своего супруга Иосифа Пригожина. Она в темных очках и строгом пиджаке произнесла трогательную речь во время прощания. Певица запомнила Бедроса как очень светлого и талантливого человека.
Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Хотя Егор Крид не смог посетить церемонию, он выразил свои соболезнования, отправив венок. Григорий Лепс, прибывший на мероприятие, не обошёлся без охраны — двое телохранителей сопровождали его, один из которых держал в руках букет красных роз.
В 12:25 прибыл Филипп с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. Певец выразил благодарность всем за поддержку и с грустью отметил, что, когда его мама ушла из жизни, он тоже не был рядом.
«Я находился на концерте. Сейчас все повторилось, — вздохнул исполнитель. — Конечно, это выбило меня из строя, но… The Show Must Go On, как говорится. Я — профессионал. Это преследует меня по жизни. Когда похоронили маму, я в этот же день улетел в Израиль. У меня был концерт в Иерусалиме. Я уже и "Зайку" пел, радовал народ, а после концерта, конечно, меня накрыло. Такова доля артиста. Все это мы оставляем за пределами сцены, народ не должен ни о чем подозревать», — объяснил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков самостоятельно вынул алые розы из багажника своего автомобиля. Он пришёл без своей супруги Татьяны Навки.
Дмитрий Песков и Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
«Уникальный человек, прошел всю войну, ветеран войны, человек искусства. Он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алеша в Болгарии. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести. Поддерживал талантливых молодых людей. Был уникальным человеком, поэтому считаю своим долгом с ним попрощаться», — сказал официальный представитель Кремля.
На прощание с Бедросом приехала представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Бедрос посвятил свою жизнь сближению народов России и Болгарии. По её словам, он отстоял памятник Алеше, вложив в это своё сердце, мобилизовал общественность и звонил во все колокола, находясь на передовой. Захарова добавила, что не могла не прийти, чтобы попрощаться с ним лично.
Актер Александр Матвеев рассказал, что в последние дни Бедрос Киркоров, несмотря на свои проблемы со здоровьем, всегда держался стойко.
Прощание с Бедросом Киркоровым (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Помимо этого, на прощание с Бедросом Филипповичем прибыли посол Болгарии в России Атанас Крыстин, хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши, артисты Стас Михайлов, Александр Буйнов и многие другие.
Последний путь рядом с легендамиМесто последнего упокоения артиста выбрано в окружении великих деятелей искусства: Бориса Моисеева, Ирины Мирошниченко, Валентина Юдашкина, Вячеслава Добрынина и Сергея Доренко.
Как стало известно, могила артиста находится на том же участке, где и место захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк, умершей в прошлом году от онкологии.
Фамильный перстеньФилипп поделился трогательной историей о фамильном перстне, который его отец передал ему перед смертью. Теперь он планирует передать этот перстень своему сыну Мартину.
Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, доставшийся ему от отца
Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым, завершилась на Троекуровском кладбище в Москве. Артиста проводили в последний путь под его песни, сопровождаемые громкими аплодисментами.
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«Когда мама умерла, я радовал народ»: Филипп Киркоров на отпевании отца заявил о преследующем его злом роке
Дарья Осипова