В ГД призвали провести амнистию для Лерчек и других тяжелобольных матерей
Депутат Останина поддержала приостановку уголовного дела против Лерчек
Депутат Государственной думы Нина Останина призвала провести в России амнистию для тяжелобольных женщин, совершивших нетяжкие преступления. Такое предложение она высказала, комментируя приостановку уголовного дела против Валерии Чекалиной, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии.
Напомним, 16 марта прокуратура разрешила приостановить уголовное дело блогера Лерчек из-за ее тяжелой болезни.
«Мы просим провести амнистию, вот как сделали с Валерией. Она многодетная мать, болеет. А сколько ещё таких историй? Если это нетяжкие преступления, то, что касается нынешнего решения с Лерчек, конечно, я не могу не поддержать. Оно гуманное, абсолютно правильное», — заявила Останина в разговоре с Life.ru.
Она подчеркнула, что гуманного отношения заслуживают не только медийные личности. По ее словам, гуманизация часто не распространяется на обычных тяжелобольных людей, совершивших нетяжкие преступления. Заботиться нужно обо всех, считает депутат.
Останина также призвала к более гуманным наказаниям для детей до 14 лет и взрослых, являющихся родителями-одиночками. Пока, по ее словам, такие предложения не поддерживаются.