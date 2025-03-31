«Лечение не теми антибиотиками»: бывшая жена Паши Техника вышла на связь из больницы

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мелинчук — ред.) написала в своем телеграм-канале, что есть вероятность лечения Павла не теми антибиотиками.
В настоящее время музыкант подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На остров прилетела его бывшая жена, которая активно общается с врачами в местной больнице и делится новостями о состоянии рэпера, которые, к сожалению, неутешительные.
При этом существует вероятность, что лечение проводится не теми антибиотиками, добавила она. Близкие и друзья музыканта начали сбор средств для его лечения в Таиланде.
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«Я только что была у Паши. Держала его за руку и умоляла его прийти в себя. Сердцебиение увеличилось, значит, он слышит меня. Его душа пока здесь», — сообщила Ева.
При этом существует вероятность, что лечение проводится не теми антибиотиками, добавила она. Близкие и друзья музыканта начали сбор средств для его лечения в Таиланде.
«Время у нас разное. Надеюсь, что мы быстро закроем сбор. Я буду безмерно благодарна всем от всего сердца», — сказала Карицкая.Она также предупредила о появлении нескольких фейковых страниц в интернете, где мошенники пытаются собрать деньги якобы на лечение и транспортировку артиста.
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Анастасия Хохлова