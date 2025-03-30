«Лучшие врачи» готовы прилететь в Таиланд для спасения Паши Техника, сообщил его менеджер

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
«Лучшие врачи» готовы прилететь в Таиланд, чтобы бороться за жизнь рэпера Паши Техника. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на его менеджера.
В беседе с каналом менеджер певца заявил, что якобы заручился поддержкой «самых лучших спецов» из неназванных частных клиник, которые готовы вылететь на Пхукет для оказания помощи Технику. При этом их имена не были раскрыты.
Менеджер также отметил, что команда исполнителя не отменяет его концерты, назначенные на апрель, а просто переносит их на осень. При этом площадки уже начали сообщать о возврате билетов. В частности, так произошло в Новосибирске, где уже 4 апреля должен был состояться концерт рэпера.
В настоящее время Паша Техник по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Большая часть его лёгких поражена инфекцией, а дыхание происходит через аппарат ЭКМО. У рэпера также наблюдается некорректная работа почек. Мозг при этом функционирует хорошо.
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Менеджер также отметил, что команда исполнителя не отменяет его концерты, назначенные на апрель, а просто переносит их на осень. При этом площадки уже начали сообщать о возврате билетов. В частности, так произошло в Новосибирске, где уже 4 апреля должен был состояться концерт рэпера.
В настоящее время Паша Техник по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Большая часть его лёгких поражена инфекцией, а дыхание происходит через аппарат ЭКМО. У рэпера также наблюдается некорректная работа почек. Мозг при этом функционирует хорошо.
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Анастасия Чинкова