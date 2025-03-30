Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Пианист Сафронов: Паша Техник мог отравиться сосисками

Пианист Сафронов: Паша Техник мог отравиться сосисками

Mash: Паша Техник мог отравиться сосисками
Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Известный рэпер Паша Техник продолжает находиться в госпитале в Таиланде в крайне тяжёлом состоянии. Побывавший у него в палате пианист Лука Сафронов на полном серьёзе утверждает, что исполнитель мог отравиться... сосисками.
Эту версию возникновения у рэпера серьёзных проблем со здоровьем, изложенную музыкантом, передал телеграм-канал Mash. По словам Сафронова, Паша сейчас в очень неважном состоянии. Он продолжает пребывать в коме, подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и ЭКМО. Лука также рассказал, что вокруг больницы собирается много российских туристов, которые высказывают поддержку Технику и обращаются в посольство РФ с просьбами помочь легендарному исполнителю.

В Таиланд также прилетела бывшая супруга Паши Ева Карицкая. Она записала обращение к поклонникам, в котором, во-первых, попросила не верить слухам о его смерти, а во-вторых — коротко рассказала о его состоянии. По её словам медики оценивают его как стабильно тяжёлое. Из хорошего только то, что у рэпера не повреждён мозг.

Читайте также:

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала о его состоянии

Паша Техник: что известно, биография и в каком состоянии репер

Репера Пашу Техника мог отравить таблетками неизвестный фанат


* Запрещённая в России социальная сеть
#больницы
#таиланд
#медики
#посольство
#рф
#рэп
«Теперь не отмоется»: Отрицающий бегство на Запад Козловский попал в компанию Пугачёвой и Макаревича*
Данила Козловский внесён в список артистов, ожидаемых летом в латвийской Юрмале
30 марта 2025, 18:49

Данила Козловский (Фото: Телеграм danilakozlovsky_official)

Данила Козловский, отчаянно отрицающий эмиграцию из России, оказался в числе артистов-релокантов, которых нынешним летом с нетерпением ожидают в Латвии. Теперь ему трудно будет объяснить, как он попал в компанию «друзей Аллы Пугачёвой», которая традиционно проводит летний сезон в Юрмале.
Латвийские организаторы концертов готовятся к масштабному наплыву сбежавших из России актёров и музыкантов нынешним летом, отмечает телеканал «78». Промоутеры из прибалтийской республики обещают, что Пугачёва по сложившейся традиции проведёт тёплое время года в курортной Юрмале. Среди гастролёров, которых здесь ожидают, оказались также Чулпан Хаматова и Андрей Макаревич*. Попал в этот список и Козловский, отчаянно опровергающий информацию о своей эмиграции.

Упоминание в контексте Пугачёвой и её друзей-единомышленников наносит серьёзный удар по репутации актёра. Ведь ни для кого не секрет, что компания вокруг 75-летней бывшей Примадонны собирается не только по интересам и взаимным симпатиям, но и с учётом их личной оценки ситуации в России и на Украине.

Сам Козловский в 2022 году неодобрительно, но осторожно высказался о спецоперации в духе «я за мир во всём мире», после чего воздерживался от любых комментариев на эту тему и продолжал жить в России. При этом спектаклей он лишился, поэтому вынужден был зарабатывать за рубежом. Пользователи Сети с сожалением отмечают, что артисту теперь, похоже, «не отмыться».

«"Козловский, по глупости вляпавшийся в этот серпентарий, похоже, теперь сам не понимает, как так получилось", "Козловский закапывает себя еще больше. Изначально он что-то сказал про мир, а остальные товарищи наговорили на тюрьму. И теперь он будет там выступать в их компании. Очень зря – теперь не отмоется", "Так и слава Богу, что они на Юрмалу наплывают. Лишь бы сюда потом не вернулись"», — вот лишь несколько комментариев на эту тему.

Причём решение латвийских организаторов причислить Козловского к покинувшим Россию звездам противоречит позиции самого актера. Он даже судился с активистом-общественником Виталием Бородиным, и добился признания своей правоты с опровержением слов ответчика о переезде звезды в США. Актёр действительно часто бывает в Америке, но по личной причине — там живёт его дочь.

Читайте также:

Алла Пугачёва пыталась меня убить — общественник Бородин

«Вопреки всем трудностям»: Козловский рассказал о своей сложной жизни в России

«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина


* Признан иноагентом в РФ
#суд
#сша
#актёр
#традиции
#алла пугачёва
#звёзды
#пользователи
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта предположительная стоимость лечения Михаила Ефремова в рехабе
Лечение в рехабе обойдётся Михаилу Ефремову в 100-300 тысяч рублей в месяц
30 марта 2025, 18:38

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что лечение от алкогольной зависимости обойдётся выходящему по УДО Михаилу Ефремову в сумму от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Причём для достижения реального результата потребуется курс длительностью не менее полугода.
«Если он захочет отдельное проживание и суперусловия, там ценник начинается от 300 тысяч рублей в месяц, если он выберет стандартную программу, то он сможет и за 100 тысяч в комфортных условиях выздоравливать. В каком-нибудь регионе, кроме Подмосковья, за 100 тысяч он будет королём мира», – отметил Шуров в беседе с NEWS.ru.
Напомним, что 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу артист должен будет каждый месяц отмечаться в полиции. При этом ему запрещено садиться за руль в течение трёх лет.

Читайте также:

«Абсолютно нормальный человек»: Следователь по делу Ефремова сделал заявление

«По нему скучают»: Кинокритик высказался, сможет ли вышедший по УДО Ефремов вернуться на экран

Выходящему по УДО Михаилу Ефремову предложили работу на Ивановской швейной фабрике
#михаил ефремов
#алкоголизм
#лечение
#актёр
#суд
#заявление
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бог наказал за предательства женщин»: Буйнов назвал причину возникновения у него рака
Александр Буйнов считает свою онкологию наказанием от Бога за предательство
30 марта 2025, 18:05

(Фото: Телеграм @buinovofficial)

Популярный певец и автор песен Александр Буйнов столкнулся с серьёзной болезнью: у него диагностировали рак предстательной железы. Не впасть в панику или депрессию ему помогло принятие этого недуга как наказания от Бога за неблаговидные поступки, которые он совершал.
Звезда российской эстрады спокойно и без излишнего драматизма отнёсся к своему заболеванию. В беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он признался, что его близкие гораздо серьёзнее воспринимали ситуацию, чем он сам. Буйнов говорит, что справиться со своими чувствами и негативными эмоциями ему помогло полное принятие уготованной участи.

«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал и есть за что», — сказал певец.

Александр считает, что высшие силы могли наказать его за то, как он обошелся с матерью своей дочери Юлии: пара сходилась и расходилось, но в конце концов музыкант окончательно ушел из семьи, оставив Людмилу с ребенком на руках.

Возможно, спокойное отношение к своему заболеванию, осознание заслуженности и неизбежности того, что происходит, отчасти помогло успешному лечению. Артисту сделали операцию, наступила стадия ремиссии. Впрочем, осенью прошлого года поползли слухи, что болезнь вернулась, а Буйнову даже присвоили паллиативный статус. Музыкант опроверг все сплетни о последней стадии рака и каких-то страшных диетах и препаратах.

«Ощущение, что плюнули, пытались растереть. Я там написал от себя: „Ребята, откуда такие сведения? Вы пользуетесь такой медицинской терминологией…“ Я даже зашел в Интернет и нашел, как называется вот это вот слово, как называется диета, которая была у меня как бы прописана. Мне просто было интересно. Они пользуются такой терминологией, чтобы было убедительно», — рассказал артист в беседе с изданием StarHit.

Читайте также:

Брошенные женщины, внебрачный сын и резонансное ДТП: Александру Буйнову 75 лет

Появились кадры с видеорегистратора Александра Буйнова: как на самом деле произошло ДТП

«Прямой эфир»: Сын сбитой Александром Буйновым женщины ранее устраивал «подставное ДТП»
#россия
#диета
#певец
#интернет
#болезнь
#музыкант
#болезни
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Последнее интервью Бедроса Киркорова: певец вспомнил, как воспитывал Филиппа и о чём пожалел
Бедрос Киркоров в последнем интервью вспомнил, как воспитывал Филиппа
30 марта 2025, 18:03

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Филипп Киркоров 18 марта сообщил печальную новость – не стало его отца Бедроса Киркорова. Незадолго до последних госпитализаций и кончины артист успел дать последнее интервью.
Певец рассказал о детстве любимого сына, который в России обрёл намного большую популярность, чем он сам. Бедрос Филиппович вспомнил, как едва не пожалел о выбранном для наследника имени и не обратил внимание на приметы.

«Я открою секрет. Мы заранее назвали Филиппа. Обычно, когда детей заранее называешь, это нехорошо. Вот поэтому Филипп сначала заболел. Мы испугались. После этого были проблемы с язвой, а здесь уже Иосиф Давидович Кобзон мне помог. Елисеевский магазин, там директор был сын полка маршала Толбухина. Иосиф сказал: «Иди, попроси, скажи, что ты болгарин, что от меня». Благодаря этой помощи, которую я получил, мы подняли Филиппа», – рассказал Киркоров-старший в последнем интервью шоу «Однажды…» на НТВ..
Также болгарский артист отметил, что Филипп рос прилежным мальчиком и никогда не расстраивал близких. Так, юного певца никогда не заставляли делать уроки, поскольку он был ответственным и сам знал свои дела, родителей никогда не вызывали в школу и не ругали из-за хулиганства сына.

Однако всё же была одна деталь, которую Киркоров-младший никогда не мог усвоить – это поддержание порядка дома. Бедрос Филиппович пожаловался, что сын никогда не мог вернуть взятую вещь на прежнее место.

Читайте также:

«Я не изменял жене»: тайна рождения внебрачного сына Бедроса Киркорова, который объявился на похоронах отца

«Был любимым сыном»: Бывшая домработница рассказала о состоянии Киркорова после смерти отца

«Папа всем нам улыбается»: Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после похорон отца
#певец
#уроки
#шоу
#интервью
#дома
#артист
#киркоров
#сын
#воспитание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы друг друга любим»: Прохор Шаляпин встретил женщину себе под стать
Прохор Шаляпин публично признался в любви Ларисе Гордьере
30 марта 2025, 17:44

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Любитель женщин постарше Прохор Шаляпин накануне появился на шоу «Привет, Андрей!» в компании яркой брюнетки. Сначала пара исполнила дуэтом композицию «Грустит кленовая листва», а затем певец пустился в пляс, который Андрей Малахов прозвал репетицией свадебного танца.
Шаляпин не стал ничего отрицать и публично признался своей спутнице Ларисе Гордьере в любви.

«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Я ещё могу сказать так, что здесь ещё важно, чтобы подходила стать, понимаете. Мы подходим с Ларисой друг другу», – многозначительно заявил Шаляпин.
На протяжении всей передачи Прохор и Лариса обменивались пылкими взглядами, демонстрируя тем самым явный интерес друг к другу. Однако иных подробностей отношений Шаляпин не раскрыл. Отметил лишь то, что поводом для знакомства стала как раз та песня, которая они исполнили.

Читайте также:

«На «Майбахах» люблю ездить»: Прохор Шаляпин рассказал, какой подарок примет от любимой женщины

«Я понимаю, что испытала Катя Лель»: Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами

Прохор Шаляпин признался, что страдает необычной фобией
#женщины
#подарок
#песня
#шоу
#любовь
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате