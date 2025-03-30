Пианист Сафронов: Паша Техник мог отравиться сосисками

Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)
Известный рэпер Паша Техник продолжает находиться в госпитале в Таиланде в крайне тяжёлом состоянии. Побывавший у него в палате пианист Лука Сафронов на полном серьёзе утверждает, что исполнитель мог отравиться... сосисками.
Эту версию возникновения у рэпера серьёзных проблем со здоровьем, изложенную музыкантом, передал телеграм-канал Mash. По словам Сафронова, Паша сейчас в очень неважном состоянии. Он продолжает пребывать в коме, подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и ЭКМО. Лука также рассказал, что вокруг больницы собирается много российских туристов, которые высказывают поддержку Технику и обращаются в посольство РФ с просьбами помочь легендарному исполнителю.
В Таиланд также прилетела бывшая супруга Паши Ева Карицкая. Она записала обращение к поклонникам, в котором, во-первых, попросила не верить слухам о его смерти, а во-вторых — коротко рассказала о его состоянии. По её словам медики оценивают его как стабильно тяжёлое. Из хорошего только то, что у рэпера не повреждён мозг.
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* Запрещённая в России социальная сеть
В Таиланд также прилетела бывшая супруга Паши Ева Карицкая. Она записала обращение к поклонникам, в котором, во-первых, попросила не верить слухам о его смерти, а во-вторых — коротко рассказала о его состоянии. По её словам медики оценивают его как стабильно тяжёлое. Из хорошего только то, что у рэпера не повреждён мозг.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов