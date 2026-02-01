«Лечить таких надо»: Фанаты раскритиковали Лепса за танцы после расставания

01 февраля 2026, 12:52

В интернете распространяют ролики с танцующим Григорием Лепсом

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

В интернете активно распространяются видеоролики с 64-летним Григорием Лепсом. На записях певец энергично танцует лезгинку на мероприятии. К видео часто добавляют подпись о том, что фанаты артиста волнуются за него из-за расставания с молодой невестой. Об этом пишет Super.ru.





Некоторые пользователи полагают, что таким образом Лепс переживает разрыв отношений с 19-летней Авророй Кибой. Однако в кадре певец, вопреки возможной грусти, выглядит задорно и весело.

«Бабник неисправимый»; «Совсем Уили тронулся»; «Жалко их, старых ловеласов. И как-то даже стыдно…»; «Лечить надо таких в принудительном порядке, а не жалеть...» — гласят комментарии.