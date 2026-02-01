«Я в лёгкой панике»: Алана Мамаева призналась, без чего не может в отношениях
Алана Мамаева назвала заботу и безопасность главным языком любви
Алана Мамаева рассказала в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» о своём главном языке любви. По её словам, это не романтика или тактильность, а чувство безопасности и забота.
Алана объяснила, что она тревожный человек и нуждается в стабильности. Отсутствие спокойствия быстро вызывает у неё тревогу.
«Мне важно, чтобы рядом был человек, который заботится и создаёт безопасность. Если этого нет, я постоянно нахожусь в лёгкой панике», — поделилась она.Помимо этого, Мамаева отметила, что не считает себя тактильным человеком. Физический контакт может быть комфортен лишь в начале отношений. На вопрос Чеховой о подарках Алана сначала ответила, что это «само собой разумеется». После уточнения ведущей, что это отдельный язык любви, она согласилась: «А, ну тогда обязательно». Этот момент вызвал улыбку в студии.