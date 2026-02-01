«Я специально выкинул»: Алексей Глызин скрывает от жены внебрачную дочь
У Алексея Глызина обнаружилась взрослая дочь, о которой не знает его супруга
Певец Алексей Глызин рассказал в программе «Звёзды сошлись», что скрывает от супруги Сании информацию о внебрачной дочери.
По словам артиста, он так поступает, чтобы «беречь» жену.
«Ой, Боже! Жена не знает, только не говорите! Я специально выкинул телевизор! Она ничего не знает», — сказал Глызин.Напомним, что 7 декабря ряд СМИ сообщил, что у 71-летнего артиста обнаружилась 46-летняя дочь Анна. В эфире НТВ Глызин добровольно прошёл ДНК-тест, и экспертиза подтвердила отцовство.
Комментируя ситуацию, певец с ухмылкой намекнул на многочисленные связи в гастрольных поездках.
«У меня, знаешь, сколько их по России? Кто их считает вообще? Слушай, у меня такой послужной список!» — сказал он.Дочь артиста Анна рассматривает вопрос наследства. Она утверждает, что имеет право на 30% его имущества. Наследственные права женщины подтверждает её инвалидность.