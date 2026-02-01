«Я специально выкинул»: Алексей Глызин скрывает от жены внебрачную дочь

01 февраля 2026, 11:36

У Алексея Глызина обнаружилась взрослая дочь, о которой не знает его супруга

Алексей Глызин (Фото: Instagram* @alexey.glyzin)

Певец Алексей Глызин рассказал в программе «Звёзды сошлись», что скрывает от супруги Сании информацию о внебрачной дочери.





По словам артиста, он так поступает, чтобы «беречь» жену.

«Ой, Боже! Жена не знает, только не говорите! Я специально выкинул телевизор! Она ничего не знает», — сказал Глызин.

«У меня, знаешь, сколько их по России? Кто их считает вообще? Слушай, у меня такой послужной список!» — сказал он.