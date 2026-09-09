«Очень помог мне»: рецепт выхода из депрессии от певицы Саши Савельевой

09 сентября 2026, 14:05

Певица Саша Савельева раскрыла рецепт выхода из депрессии

Саша Савельева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Экс-«фабрикантка» Саша Савельева раскрыла детали своей работы в качестве психолога-консультанта. Певица призналась, что уже несколько лет успешно ведёт собственный женский клуб, где помогает участницам улучшать отношения с собой и окружающими, а также повышать общее качество жизни.





По словам артистки, в клубе фиксируются впечатляющие результаты, которыми она гордится, пишет Леди Mail. Помимо групповых занятий, Савельева предлагает индивидуальные консультации и VIP-сопровождение, рассчитанное на несколько месяцев. В этом формате она сочетает психологическую поддержку с коуч-сессиями, помогая клиентам анализировать жизненные ситуации и находить пути решения проблем.



Вместе с тем исполнительница подчёркивает, что никогда не даёт готовых советов. Вместе с клиентами она ищет индивидуальную траекторию, которая приведёт их к желаемым целям. Особое место в её методе занимает авторский инструмент настройки эмоциональных состояний, основанный на научно-доказательной психологии.





«Это не медитация и в целом ни на что не похожий продукт, который в свое время очень помог мне улучшить мою жизнь и сегодня помогает моим VIP-клиентам», — сказала Саша.