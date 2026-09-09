«Очень помог мне»: рецепт выхода из депрессии от певицы Саши Савельевой
Экс-«фабрикантка» Саша Савельева раскрыла детали своей работы в качестве психолога-консультанта. Певица призналась, что уже несколько лет успешно ведёт собственный женский клуб, где помогает участницам улучшать отношения с собой и окружающими, а также повышать общее качество жизни.
По словам артистки, в клубе фиксируются впечатляющие результаты, которыми она гордится, пишет Леди Mail. Помимо групповых занятий, Савельева предлагает индивидуальные консультации и VIP-сопровождение, рассчитанное на несколько месяцев. В этом формате она сочетает психологическую поддержку с коуч-сессиями, помогая клиентам анализировать жизненные ситуации и находить пути решения проблем.
Вместе с тем исполнительница подчёркивает, что никогда не даёт готовых советов. Вместе с клиентами она ищет индивидуальную траекторию, которая приведёт их к желаемым целям. Особое место в её методе занимает авторский инструмент настройки эмоциональных состояний, основанный на научно-доказательной психологии.
«Это не медитация и в целом ни на что не похожий продукт, который в свое время очень помог мне улучшить мою жизнь и сегодня помогает моим VIP-клиентам», — сказала Саша.Сама звезда не скрывает: к психологии её привел личный опыт. После рождения ребёнка она столкнулась с послеродовой депрессией и смогла выйти из неё благодаря профессиональной помощи. Этот опыт вдохновил её на обучение.
Савельева прошла курс терапии принятия ответственности, затем получила второе высшее образование по специальности «Психолог-консультант», где изучала когнитивно-поведенческую и семейную терапию, сексологию, коучинг и телесно-ориентированные практики. Сегодня в своей работе она охватывает не только депрессивные и тревожные состояния, но и вопросы низкой самооценки, а также межличностных отношений, помогая клиентам обрести опору и уверенность в жизни.