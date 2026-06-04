04 июня 2026, 13:56

Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Елена Воробей, российская артистка и юмористка, в последнее время все чаще выступает с призывами к миру во всем мире. Такая позиция привлекла внимание публики. Часть подписчиков и поклонников задается вопросом, почему она начала говорить об этом только сейчас. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Елены Воробей Личная жизнь Соцсети и черный квадрат Поездка в Израиль: работа или отдых? Елена Воробей сейчас

Биография Елены Воробей

Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Личная жизнь

Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Соцсети и черный квадрат

Поездка в Израиль: работа или отдых?

«Из различных интернет-изданий мне стало известно, что я, якобы, планирую гастроли по Германии в каком-то совместном концерте с украинским артистом или украинским блогером. Эта информация не соответствует действительности! Мне действительно предлагали выступить в концерте, посвященном международному дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять ближе. Полтора года назад я гастролировала в Израиле», — заявила артистка.

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Елена Воробей сейчас