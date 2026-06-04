Связь с украинским блогером, бурные романы и судьба матери-одиночки: что скрывает Елена Воробей?
Елена Воробей, российская артистка и юмористка, в последнее время все чаще выступает с призывами к миру во всем мире. Такая позиция привлекла внимание публики. Часть подписчиков и поклонников задается вопросом, почему она начала говорить об этом только сейчас. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Елены ВоробейИзвестная пародистка Елена Воробей родилась в 1967 году в Бресте. Ее дом стоял рядом со знаменитой крепостью. Настоящее имя женщины — Елена Лебенбаум. Эта фамилия переводится с иврита как «Дерево жизни». Семья жила скромно. Отец работал слесарем в ЖЭКе, мать — монтажницей. Талант к пародии проявился у девочки еще в школе. Она точно копировала голоса учителей, смешила близких и мечтала стать клоуном.
Однажды знаменитость побывала в Ленинграде и сразу полюбила этот город. После этого она решила учиться только там. Девушка выбрала ЛГИТМиК, но поступить смогла лишь с третьего раза. В 1988 году она стала студенткой курса Исаака Штокбанта. Позже актриса снялась в детском киножурнале «Ералаш» и в полнометражных фильмах. С 2004 года ее стали чаще приглашать в кино. На экране Воробей играла небольшие, но запоминающиеся роли. Особенно зрителям полюбились ее работы в новогодних мюзиклах «Золотой ключик» и «Морозко». С 2000 года артистка постоянно участвует в юмористической программе «Аншлаг». Там она выступает с сольными номерами и работает в дуэтах с постоянными участниками шоу. В 2006 году Елена получила кубок «Лучшая актриса года». Настоящий звездный час пришел к ней после внимания Аллы Пугачевой. Примадонна пригласила пародистку на «Рождественские встречи».
Личная жизньПервая любовь пришла к Елене еще в юности. Она влюбилась в сына директора музыкального училища, где занималась. Роман не сложился: против выступила мать молодого человека. Позже артистка дважды заключала фиктивный брак. Так она решала вопрос с пропиской. Настоящие чувства Елена встретила уже в театре «Буфф». Там ее избранником стал Андрей Кислюк. Мужчина вырос в интеллигентной семье петербургских врачей. Его родители с недоверием приняли невестку из провинции. Они считали, что Елену интересует жилье. Этот союз продлился семь лет. Затем Андрей ушел к другой женщине.
В 36 лет Воробей родила дочь Софию. В свидетельстве о рождении девочка носит фамилию Лебенбаум. В графе об отце указаны только имя и отчество — со слов матери. Елена не раскрывает его фамилию. У мужчины тогда уже была семья. Даже после развода он не предложил артистке выйти за него замуж. Вскоре бизнесмен женился на другой. С отцом Софии Елена общалась редко. Он приходил к дочери раз в год, в день ее рождения. Алименты мужчина не платил. При этом он помог артистке купить квартиру в Москве. В 2016 году его не стало.
Позже в Театре пародий появился звукооператор Александр Калищук. Сначала Елена не обращала на него внимания. Все изменилось на одной из вечеринок. Артистку зацепил его голос. Ради нее Александр ушел из семьи. Однако этот роман тоже закончился. Точку поставила сама Воробей. Сейчас у Калищука новая семья. В 2021 году на вечеринке после премии Mama Award Елена призналась журналистам, что встретила любимого человека. Ее избранником стал Сергей Евтухович. Пара собиралась пожениться. Но до загса дело не дошло. По словам артистки, отношения разрушило слишком пристальное внимание прессы.
Соцсети и черный квадратВ феврале 2022 года Елена Воробей, как и некоторые другие артисты, разместила в запрещенной в России соцсети черный квадрат. В публикации она призвала остановить кровопролитие. Этот пост вызвал резкую реакцию аудитории. В комментариях ей напомнили, что раньше она не высказывалась о событиях в Донбассе и не говорила о разрушении памятников советским воинам.
Поездка в Израиль: работа или отдых?После скандального поста артистка уехала в Израиль. Она объяснила, что отправилась туда по рабочим делам, а не на отдых. Однако часть пользователей увидела в этой поездке попытку уйти от критики. Поводом для новых обсуждений стали слухи о ее возможном участии в концерте в Германии вместе с украинским артистом. Воробей эти сообщения опровергла. По ее словам, организаторы действительно предлагали ей выйти на сцену на концерте ко Дню отца, но она отказалась.
«Из различных интернет-изданий мне стало известно, что я, якобы, планирую гастроли по Германии в каком-то совместном концерте с украинским артистом или украинским блогером. Эта информация не соответствует действительности! Мне действительно предлагали выступить в концерте, посвященном международному дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять ближе. Полтора года назад я гастролировала в Израиле», — заявила артистка.
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Елена Воробей сейчасЕлена Воробей продолжает активно работать на сцене. Вместе со Станиславом Садальским она играет в спектакле «Скупой папик», который идет на площадках Москвы. В 2026 году в ее репертуаре появились и другие комедии. Среди них — «Она разгадала убийство», где заняты Андрей Чадов и Глафира Тарханова. Также актриса выходит на сцену в постановке «Мужчина с доставкой на дом» вместе с Дмитрием Миллером.
Артистка не оставляет и сольные выступления. Она продолжает ездить с программой «Елена Воробей и ее Театр». Кроме того, вместе с Театром комедии и пародии звезда отправилась в большой тур по Казахстану с шоу «Бенефис. Новое и лучшее». Поклонники сериала «Полярный» тоже получили хорошие новости. Съемочная группа готовит шестой сезон проекта. Елена участвует в нем с третьего сезона. Она играет мать Полины, героини Катерины Шпицы.
В мае юмористка представила новую песню на сцене «Измайловского парка». Композиция получила название «Познакомь меня со своей мамой». Елена исполнила ее в дуэте с Прохором Шаляпиным. После премьеры она пошутила со сцены, что женщинам не стоит занимать очередь на знакомство с певцом. Эта реплика сразу подогрела слухи об их возможном романе.