Леди Гага наслаждается материнством: стало известно, как певица и Майкл Полански растят дочь

17 октября 2026, 21:50

Жених Леди Гаги изменил график работы после рождения их дочери

Леди Гага (Фото: Instagram* / @ladygaga)

Леди Гага и её жених Майкл Полански наслаждаются новой главой в жизни — родительством. Как сообщает People со ссылкой на источник из окружения пары, певица и её избранник стараются проводить как можно больше времени с дочерью Роуз Бин и не упускать важные моменты её взросления.