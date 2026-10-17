Достижения.рф

Леди Гага наслаждается материнством: стало известно, как певица и Майкл Полански растят дочь

Жених Леди Гаги изменил график работы после рождения их дочери
Леди Гага (Фото: Instagram* / @ladygaga)

Леди Гага и её жених Майкл Полански наслаждаются новой главой в жизни — родительством. Как сообщает People со ссылкой на источник из окружения пары, певица и её избранник стараются проводить как можно больше времени с дочерью Роуз Бин и не упускать важные моменты её взросления.



По словам инсайдера, 40-летняя артистка и 42-летний Полански с восторгом наблюдают за тем, как меняется и растёт малышка. Родители настолько увлечены семейными хлопотами, что охотно делятся фотографиями и видео дочери с близкими друзьями и родственниками. Источник также отметил, что девочка унаследовала черты внешности обоих родителей.

После появления ребёнка Майкл решил на время отодвинуть работу на второй план. Он взял продолжительную паузу в профессиональной деятельности, чтобы поддержать Леди Гагу и участвовать в уходе за дочерью. Сейчас Полански постепенно возвращается к своим обязанностям, однако по возможности работает удалённо, чтобы оставаться рядом с семьёй.

Роуз Бин Полански родилась 9 июня 2026 года. Для певицы и её жениха это первый ребёнок, поэтому супруги особенно дорожат временем, которое проводят вместе с малышкой.

При этом Леди Гага не спешит знакомить дочь с широкой публикой. Певица старается оградить девочку от повышенного внимания и не публикует её фотографии в социальных сетях. Артистка также старается избегать ситуаций, в которых папарацци могли бы запечатлеть ребёнка.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0