«Не для слабонервных»: Водянова впервые после шестых родов попробовала кумыс
Наталья Водянова впервые попробовала кумыс в Казахстане
Наталья Водянова прилетела в Казахстан вскоре после рождения шестого ребёнка. 44-летняя топ-модель рассказала в личном блоге, что познакомилась с местным колоритом и попробовала кумыс.
Водянова побывала в Центрально-Азиатском институте экологических исследований и прогулялась по улицам столицы. Кроме того, звезда подиума стала героиней забавного видео.
Она сидела за столом в естественном виде, без макияжа, и угощалась кумысом. Топ-модель пригубила напиток, после чего отреагировала на его специфический вкус по-русски.
«Это не для слабонервных», — коротко и ёмко заявила актриса.Отметим, что визит в Алматы не стал для Натальи просто туристическим. Основательница благотворительного фонда «Обнажённые сердца» выступила хедлайнером международного форума Be Woman Asia 2026.