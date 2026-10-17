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«Не для слабонервных»: Водянова впервые после шестых родов попробовала кумыс

Наталья Водянова впервые попробовала кумыс в Казахстане
Наталья Водянова (Фото: Instagram* @natasupernova)

Наталья Водянова прилетела в Казахстан вскоре после рождения шестого ребёнка. 44-летняя топ-модель рассказала в личном блоге, что познакомилась с местным колоритом и попробовала кумыс.



Водянова побывала в Центрально-Азиатском институте экологических исследований и прогулялась по улицам столицы. Кроме того, звезда подиума стала героиней забавного видео.

Она сидела за столом в естественном виде, без макияжа, и угощалась кумысом. Топ-модель пригубила напиток, после чего отреагировала на его специфический вкус по-русски.

«Это не для слабонервных», — коротко и ёмко заявила актриса.
Отметим, что визит в Алматы не стал для Натальи просто туристическим. Основательница благотворительного фонда «Обнажённые сердца» выступила хедлайнером международного форума Be Woman Asia 2026.

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Ольга Щелокова

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