«Не для слабонервных»: Водянова впервые после шестых родов попробовала кумыс

17 октября 2026, 20:21

Наталья Водянова впервые попробовала кумыс в Казахстане

Наталья Водянова (Фото: Instagram* @natasupernova)

Наталья Водянова прилетела в Казахстан вскоре после рождения шестого ребёнка. 44-летняя топ-модель рассказала в личном блоге, что познакомилась с местным колоритом и попробовала кумыс.





Водянова побывала в Центрально-Азиатском институте экологических исследований и прогулялась по улицам столицы. Кроме того, звезда подиума стала героиней забавного видео.



Она сидела за столом в естественном виде, без макияжа, и угощалась кумысом. Топ-модель пригубила напиток, после чего отреагировала на его специфический вкус по-русски.

«Это не для слабонервных», — коротко и ёмко заявила актриса.