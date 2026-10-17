Юлианна Караулова раскрыла главное условие для рождения ребёнка
Певица Юлианна Караулова на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ рассказала, когда пора рожать ребёнка.
В беседе с Пятым каналом артистка заявила, что рожать нужно тогда, когда женщина к этому готова.
«Когда у тебя появился человек, с которым ты готова пойти на это дело, когда ты чувствуешь, что ты готова стать матерью, и у тебя всё для этого есть», — подчеркнула певица.Известно, что у Юлианны один ребёнок — сын Александр, которого она родила в 33 года, 29 мая 2021 года. Мальчик родился в браке певицы с саунд-продюсером Андреем Чёрным. Счастливый отец рассказывал, что родители предпочитают называть первенца Алексом.