Юлианна Караулова раскрыла главное условие для рождения ребёнка

17 октября 2026, 21:26

Юлианна Караулова (Фото: Telegram @karaulovalova)

Певица Юлианна Караулова на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ рассказала, когда пора рожать ребёнка.





В беседе с Пятым каналом артистка заявила, что рожать нужно тогда, когда женщина к этому готова.

«Когда у тебя появился человек, с которым ты готова пойти на это дело, когда ты чувствуешь, что ты готова стать матерью, и у тебя всё для этого есть», — подчеркнула певица.