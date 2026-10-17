«Ты напрашиваешься»: Канье Уэст предупреждал Ким Кардашьян за неделю до нападения в Париже

17 октября 2026, 20:16

Канье Уэст пытался уберечь Ким Кардашьян от ограбления в Париже

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Канье Уэст предупреждал Ким Кардашьян об опасности демонстрации дорогих украшений в социальных сетях незадолго до громкого ограбления в Париже в 2016 году. Об этом рассказал Джонатан Ван Метер, автор биографии звезды реалити-шоу «Гражданка Ки». Фрагмент книги опубликовало издание Daily Mail.





По словам биографа, примерно за неделю до нападения Ким разместила в интернете видео, на котором особенно заметны были её массивные кольца. Такая демонстрация роскоши возмутила Канье. Тогда он, как утверждается, резко высказался в адрес супруги и призвал её быть осторожнее.





«Больше так не делай. Ты же напрашиваешься на то, чтобы тебя ограбили», — отметил он.