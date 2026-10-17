«Ты напрашиваешься»: Канье Уэст предупреждал Ким Кардашьян за неделю до нападения в Париже
Канье Уэст пытался уберечь Ким Кардашьян от ограбления в Париже
Канье Уэст предупреждал Ким Кардашьян об опасности демонстрации дорогих украшений в социальных сетях незадолго до громкого ограбления в Париже в 2016 году. Об этом рассказал Джонатан Ван Метер, автор биографии звезды реалити-шоу «Гражданка Ки». Фрагмент книги опубликовало издание Daily Mail.
По словам биографа, примерно за неделю до нападения Ким разместила в интернете видео, на котором особенно заметны были её массивные кольца. Такая демонстрация роскоши возмутила Канье. Тогда он, как утверждается, резко высказался в адрес супруги и призвал её быть осторожнее.
«Больше так не делай. Ты же напрашиваешься на то, чтобы тебя ограбили», — отметил он.Как сообщает автор книги, опасения по поводу безопасности Кардашьян высказывали и другие близкие, в том числе её сестра Кортни. Однако предупреждения не заставили звезду изменить привычку делиться подробностями своей жизни и демонстрировать дорогие вещи в социальных сетях.
В октябре 2016 года Ким действительно стала жертвой ограбления в Париже. Преступники проникли в её гостиничный номер и похитили ювелирные украшения на миллионы долларов. Впоследствии, как говорится в публикации, участники преступления признались, что следили за публикациями знаменитости в социальных сетях и использовали размещённую там информацию.
История вновь привлекла внимание к вопросу безопасности публичных людей и рискам, связанным с демонстрацией роскошного образа жизни в интернете. При этом подробности разговора Канье и Ким стали известны благодаря книге Ван Метера, а не новому публичному заявлению самих бывших супругов.