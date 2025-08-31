Леди Гага присоединилась ко второму сезону сериала «Уэнсдэй»
Леди Гага исполнит роль преподавательницы в академии «Невермор»
Леди Гага станет частью актёрской команды второго сезона нашумевшего сериала «Уэнсдэй». К проекту она подготовила новый трек под названием Dead Dance («Мёртвые танцуют»).
В новом сезоне артистка воплотит образ Розалин Ротвуд — преподавательницы академии «Невермор».
«Я ничего не буду говорить про ее роль. Позвольте ей быть невероятной и потрясающей. Она просто великолепна, и, мне кажется, она играет совершенно не того персонажа, которого от нее ждут зрители», — поделилась Дженна Ортега в интервью Entertainment Tonight.Ожидается, что премьера как самой песни, так и клипа Леди Гаги состоится в сентябре.