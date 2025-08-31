Налоговая заблокировала счета дочери Ирины Салтыковой
Дочь певицы Ирины Салтыковой — Алиса, выступающая под псевдонимом Alyssa SALT, столкнулась с блокировкой банковских счетов со стороны налоговых органов. Это произошло после того, как в прошлом году она закрыла своё ИП и приостановила музыкальную деятельность.
С 2018 года Алиса выпускала собственные композиции, наиболее популярной из которых стал кавер на хит матери «Серые глаза» — он набрал более 2,2 миллиона просмотров. В последнее время артистка редко появляется в соцсетях, а последнее фото с ней было сделано на пляже в Лондоне в компании подруг.
Ирина Салтыкова в разговоре с Mash заверила, что у дочери всё в порядке: «С дочкой всё чики-пуки, на еду уж точно хватает». Ранее она также отмечала, что Алиса не зарабатывает больших денег.
