Налоговая заблокировала счета дочери Ирины Салтыковой

31 августа 2025, 11:43

Дочь Ирины Салтыковой Алиса осталась без доступа к счетам после закрытия ИП

Ирина Салтыкова с дочерью (Фото: Instagram* / @irinasaltykova_official)

Дочь певицы Ирины Салтыковой — Алиса, выступающая под псевдонимом Alyssa SALT, столкнулась с блокировкой банковских счетов со стороны налоговых органов. Это произошло после того, как в прошлом году она закрыла своё ИП и приостановила музыкальную деятельность.