Достижения.рф

Налоговая заблокировала счета дочери Ирины Салтыковой

Дочь Ирины Салтыковой Алиса осталась без доступа к счетам после закрытия ИП
Ирина Салтыкова с дочерью (Фото: Instagram* / @irinasaltykova_official)

Дочь певицы Ирины Салтыковой — Алиса, выступающая под псевдонимом Alyssa SALT, столкнулась с блокировкой банковских счетов со стороны налоговых органов. Это произошло после того, как в прошлом году она закрыла своё ИП и приостановила музыкальную деятельность.



С 2018 года Алиса выпускала собственные композиции, наиболее популярной из которых стал кавер на хит матери «Серые глаза» — он набрал более 2,2 миллиона просмотров. В последнее время артистка редко появляется в соцсетях, а последнее фото с ней было сделано на пляже в Лондоне в компании подруг.

Ирина Салтыкова в разговоре с Mash заверила, что у дочери всё в порядке: «С дочкой всё чики-пуки, на еду уж точно хватает». Ранее она также отмечала, что Алиса не зарабатывает больших денег.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0