Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Мать её в дурь попёрла, а дочка оказалась умнее»: Соседов заявил о скором возвращении Орбакайте в Россию

«Мать её в дурь попёрла, а дочка оказалась умнее»: Соседов заявил о скором возвращении Орбакайте в Россию

Сергей Соседов высказался о скором возращении Кристины Орбакайте в Россию
Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Сергей Соседов высказался о судьбе Кристине Орбакайте. Музыкальный критик заверил, что заслуженная артистка России вернётся на Родину.
На этой неделе старшая дочь Аллы Пугачёвой получила от властей Латвии запрет на въезд в страну. Проживающая с мужем и дочерью в США Орбакайте намерена добиваться справедливости по данному вопросу. К тому же, артистка имеет элитную недвижимость в Юрмале.

Однако Соседов убеждён, что певица вернётся в Москву.

«То, что Орбакайте вернётся, – это даже, как говорится, к гадалке не ходи. А куда ж она денется? Всё равно, рано или поздно, сюда приедет. Кристина, кстати, ничего плохого о России не говорила. Да и что она может сказать?. Мать её в дурь поперла, а дочка-то оказалась умнее. Гораздо умнее. Кристина ничего оскорбительного в адрес страны, которая дала ей всё, не говорит», – высказался Соседов в беседе с URA.ru.
При этом критик отметил, что певица в любом случае будет поддерживать мать. Он убеждён, что публичное отречение от Пугачёвой стало бы глупым поступком со стороны Орбакайте.

Читайте также:

Кристина Орбакайте пригрозила властям Латвии, запретившим ее въезд

Кристине Орбакайте в ближайшее время могут запретить въезд в Россию

Орбакайте может остаться без элитной недвижимости в Юрмале после запрета на въезд в Латвию

*запрещён в РФ
#сша
#недвижимость
#мать
#певица
#запрет
#страны
#россия
#латвия
«Я очень болезненно это перенесла»: Сати Казанова откровенно рассказала о потере ребёнка
Сати Казанова призналась, что «болезненно» перенесла замершую беременность
04 мая 2025, 11:50

Сати Казанова (фото: Instagram* @satikazanova)

Сати Казанова призналась, что потеряла ребёнка. Певица рассказала о непростом пути к материнству и пережитой замершей беременности.
В октябре прошлого года бывшая солистка группы «Фабрика» впервые стала мамой. У Сати Казановой и её мужа-итальянца Стефано Тиоццо родилась дочь. Свою беременность 42-летняя певица назвала «вымоленным чудом и даром», поскольку к рождению ребёнка супруги шли очень долго.

«Мы лет семь пытались. Первые несколько лет наслаждались, а потом уже немножко с напряжением. Плюс у меня была замершая беременность примерно три года назад. На сроке 9–10 недель. И я очень болезненно это перенесла. Но, с другой стороны, это сняло с меня много страхов в отношении материнства. Я столько перелопатила в отношении психологии. Оказывается, у меня столько подсознательных страхов было!», – поделилась Казанова в беседе со Светланой Бондарчук в её YouTube-шоу «Света вокруг света».
Знаменитость отметила, что, пережив потерю ребёнка, она смогла побороть множество страхов, связанных с будущим материнством. Раньше Сати боялась забеременеть, но теперь считает возможность родить малыша «благословением».

Читайте также:

«Он может одним словом поставить меня на место»: Сати Казанова рассказала о ссорах с мужем-итальянцем

«Хрупкая очень»: почему Сати Казанова держит имя своей дочери в секрете

«И подумать не могла»: Сати Казанова неожиданно заговорила о второй беременности

*запрещён в РФ
#певица
#супруги
#беременность
#интервью
#ребёнок
#роды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Закричала, забежала на сцену и схватила за шею: на Надежду Кадышеву напала девушка после концерта Иванове
Фанатка Надежды Кадышевой напала на певицу после концерта в Иванове
04 мая 2025, 11:46

Надежда Кадышева (Фото: Инстаграм* @kadyshevanadezda)

После концерта в Иванове на народную артистку России Надежду Кадышеву напала одна из поклонниц, сообщил Телеграм-канал Mash.
30 апреля солистка ансамбля «Золотое кольцо» вышла на сцену ивановского музыкального театра. Кадышева выступила, поклонилась, а следом за ней закрылся занавес. Тогда на сцену вдруг выбежала одна из фанаток артистки.

Девушка прокричала что-то невнятное, забежала за закрытый занавес и схватила певицу за шею. Охрана зала оперативно передала поклонницу полиции, а артистке вызвали врача. К счастью, Кадышева не пострадала.

Очевидцы отметили, что рядом с напавшей на исполнительницу девушкой на протяжении всего мероприятия находился мужчина в кепке. Молодой человек о чем-то общался с ней, похоже, давал ей какие-то инструкции и указания.

«Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьёй. К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом», — обратили внимание представители солистки ансамбля.

Читайте также:

«Мать её в дурь попёрла, а дочка оказалась умнее»: Соседов заявил о скором возвращении Орбакайте в Россию

«Эта тема — табу»: Алсу ответила на обвинения в грубости по отношению к популярной визажистке

«Не эскортница, но за дорогу дам»: последняя возлюбленная Паши Техника слила провокационные видео его бывшей жены

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#нападение
#певица
#артист
#концерт
#мероприятия
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Эта тема — табу»: Алсу ответила на обвинения в грубости по отношению к популярной визажистке
Алсу заявила, что была груба с визажисткой Аветисян не по своей воле
04 мая 2025, 11:23

Алсу (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Визажист Гоар Аветисян сделала макияж Алсу. Поведение артистки по отношению к ней породило огромное количество обсуждений в Интернете.
После развода с бизнесменом Яном Абрамовым исполнительница хита «Зимний сон» с головой ушла в работу. Она захотела вернуться на сцену. Алсу записала новую песню с Евой Власовой.

За макияж артисток отвечала знаменитая визажистка. Гоар Аветисян поделилась роликом, в котором Ева и Алсу предстали в процессе преображения. В какой-то момент экс-супруга Абрамова резко отбросила руку Гоар, продолжив эмоционально исполнять трек «Табу».

«Собрались с девочками обсудить важные женские дела. Но есть одна тема, о которой не говорим. Эта тема — табу», — подписала публикацию Аветисян.

«Давно хотела попасть в твои волшебные ручки», — отметила Алсу.

Некоторые пользователи Сети возмутились поведением певицы, ведь Алсу так грубо убрала руку Гоар. В ответ на обвинения Алсу уточнила, что так ей сказала сделать визажистка.

«Это слишком не вы, вы нежна и мила, но раз Гоар сказала», «Не ищите на Алсу «темные пятна», она прекрасна», «Я считаю, что это как раз эмоциональный момент и очень понятный», — рассуждали блогеры.

Читайте также:

«Не эскортница, но за дорогу дам»: последняя возлюбленная Паши Техника слила провокационные видео его бывшей жены

«Он может одним словом поставить меня на место»: Сати Казанова рассказала о ссорах с мужем-итальянцем

«Иногда полезно соскучиться»: Ксения Бородина задумалась о гостевом браке
#конфликт
#песня
#певица
#пользователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не эскортница, но за дорогу дам»: последняя возлюбленная Паши Техника слила провокационные видео его бывшей жены
Последняя возлюбленная Паши Техника слила в Сеть видео его бывшей жены
04 мая 2025, 11:12

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Последняя возлюбленная рэпера Паши Техника, эскортница Кристина Лекси, слила в Сеть видео его бывшей жены и матери единственного сына Евы Карицкой.
На представленных роликах бывшая супруга Техника представлена в неадекватном состоянии. Вероятно, в эти моменты она находилась в алкогольном или наркотическом опьянении.

Также на одном из видео Карицкая и Техник ругаются. Мать единственного ребёнка рэпера набросилась на супруга с многочисленными обвинениями и оскорблениями.

«Вот это ценности. Главное не эскортница, но за дорогу дам», – написала Лекси в личном блоге.
Читайте также:

«Будут обсуждать папу, которого уже нет»: сына Паши Техника отправят в реабилитационный центр для подростков

«Когда умру, не надо меня закапывать за деньги»: обнародовано последнее интервью Паши Техника, где он высказался о смерти

Бывшая жена Паши Техника анонсировала выход новых треков рэпера

*запрещён в РФ
#деньги
#видео
#мать
#ценности
#интервью
#россия
#интернет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Он может одним словом поставить меня на место»: Сати Казанова рассказала о ссорах с мужем-итальянцем
Сати Казанова рассказала о ссорах с супругом-итальянцем
04 мая 2025, 10:55

Сати Казанова и Стефано Тиоццо (фото: Instagram* @satikazanova)

Сати Казанова уже восемь лет счастлива в браке с фотографом Стефано Тиоццо. Несмотря на кажущуюся идиллию в семье, певица не скрывает, что у них случаются ссоры.
Однако мужчине всегда удаётся усмирить пылкий нрав бывшей солистки группы «Фабрика».

«У Стефана есть такое классное мужское качество: он может просто одним словом, а порой и взглядом так поставить меня на место и так мне дать понять, что я перегнула или вышла из берегов, что как-то меня сразу присмиряет», – рассказала певица Светлане Бондарчук в её YouTube-шоу «Света вокруг света».
Казанова призналась, что в таких ситуациях всегда готова идти на примирение. Сначала певица внутренне раскаивается, а затем предлагает супругу всё спокойно обсудить.

За годы брака артистка научилась не закатывать мужу сцены ревности. Сейчас Сати уже полностью уверена в себе и своём избраннике.

Напомним, что в октябре прошлого года Казанова и Тиоццо впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую они тщательно скрывают от общественности.

Читайте также:

«Хрупкая очень»: почему Сати Казанова держит имя своей дочери в секрете

«И подумать не могла»: Сати Казанова неожиданно заговорила о второй беременности

Роман с женатым, связь с президентом, олигархи и измены: шокирующие факты об участнице «Фабрики звезд» Сати Казановой

*запрещён в РФ
#певица
#шоу
#семья
#ребёнок
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате