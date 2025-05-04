«Мать её в дурь попёрла, а дочка оказалась умнее»: Соседов заявил о скором возвращении Орбакайте в Россию

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Сергей Соседов высказался о судьбе Кристине Орбакайте. Музыкальный критик заверил, что заслуженная артистка России вернётся на Родину.
На этой неделе старшая дочь Аллы Пугачёвой получила от властей Латвии запрет на въезд в страну. Проживающая с мужем и дочерью в США Орбакайте намерена добиваться справедливости по данному вопросу. К тому же, артистка имеет элитную недвижимость в Юрмале.
Однако Соседов убеждён, что певица вернётся в Москву.
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*запрещён в РФ
Однако Соседов убеждён, что певица вернётся в Москву.
«То, что Орбакайте вернётся, – это даже, как говорится, к гадалке не ходи. А куда ж она денется? Всё равно, рано или поздно, сюда приедет. Кристина, кстати, ничего плохого о России не говорила. Да и что она может сказать?. Мать её в дурь поперла, а дочка-то оказалась умнее. Гораздо умнее. Кристина ничего оскорбительного в адрес страны, которая дала ей всё, не говорит», – высказался Соседов в беседе с URA.ru.При этом критик отметил, что певица в любом случае будет поддерживать мать. Он убеждён, что публичное отречение от Пугачёвой стало бы глупым поступком со стороны Орбакайте.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова