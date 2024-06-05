Леди Гага вышла в свет округлым с животом — правда ли, что незамужняя звезда беременна

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певицу Леди Гагу заподозрили в беременности — звезда появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты в облегающем платье, подчеркивающем округлившийся живот. Снимки опубликовало издание The Sun.
38-летняя исполнительница пришла на ужин, устроенный в честь репетиции бракосочетания, в облегающем черном мини-платье. Гага была в компании партнера Майкл Полански, с которым артистка встречается уже 4 года. Папарацци также заметили на пальце Леди Гаги помолвочное кольцо с бриллиантом.
В последние месяцы певица практически не появлялась на публике. По словам исполнительницы, она полностью сосредоточена на работе над новым альбомом.
Сама артистка пока не прокомментировала попавшие в интернет фотои не подтвердила, находится ли она в положении.
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В последние месяцы певица практически не появлялась на публике. По словам исполнительницы, она полностью сосредоточена на работе над новым альбомом.
Сама артистка пока не прокомментировала попавшие в интернет фотои не подтвердила, находится ли она в положении.
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Алина Юрчак