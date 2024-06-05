Леди Гага вышла в свет округлым с животом — правда ли, что незамужняя звезда беременна

1 июня в Уфе прошел первый VK Fest — музыкальный фестиваль с Ольгой Бузовой и другими звездами. По словам организаторов, на мероприятие было продано 13 000 билетов. На сцене певица появилась в чёрном кожаном боди с полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте.