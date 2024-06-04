В Госдуме предложили проверить песню Пугачевой с точки зрения закона

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что новую песню Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» нужно проверить на соответствие закону.
По его словам, которые цитирует Lenta.ru, в любых текстах есть законодательные ограничения, будь то искусство или журналистика.
Он считает, что рассмотрение текста Пугачевой с этой точки зрения будет полезным.
Ранее стало известно, что Пугачева выпустила обновленную версию своей старой песни «Не высовывайся, дочка». Композиция уже доступна на всех стриминговых платформах. Оригинальная версия песни вышла в 2012 году, а текст написала красноярская писательница Нина Алексеенко. В новом треке Пугачева предостерегает свою дочь, что та может потерять все, если не послушает ее совет.
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Он считает, что рассмотрение текста Пугачевой с этой точки зрения будет полезным.
Ранее стало известно, что Пугачева выпустила обновленную версию своей старой песни «Не высовывайся, дочка». Композиция уже доступна на всех стриминговых платформах. Оригинальная версия песни вышла в 2012 году, а текст написала красноярская писательница Нина Алексеенко. В новом треке Пугачева предостерегает свою дочь, что та может потерять все, если не послушает ее совет.
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Артем Кузьмин