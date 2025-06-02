Леди Гага вошла в Книгу рекордов Гиннесса
Концерт Леди Гаги, состоявшийся 3 мая на пляже Копакабана, стал рекордным по посещаемости среди женщин-музыкантов. Согласно официальному сообщению Книги рекордов Гиннесса, мероприятие собрало около 2,5 миллиона зрителей, что делает его самым масштабным сольным концертом в истории. Об этом пишет ТАСС.
Это выступление стало первым для Леди Гаги в Бразилии за последние 13 лет и побило предыдущий рекорд, установленный Мадонной в том же месте 4 мая 2024 года.
Хотя Леди Гага достигла значительного успеха, общий рекорд по посещаемости концертов все еще принадлежит британскому музыканту Род Стюарту, чье новогоднее выступление в 1994 году собрало более 3,5 миллиона человек. Второе место занимает концерт французского композитора Жан-Мишеля Жарра в Москве в 1997 году.
Леди Гага — американская певица, автор песен, актриса и филантроп, известная своими яркими выступлениями и эпатажными костюмами. Она начала свою музыкальную карьеру в Нью-Йорке, выпустила несколько альбомов и стала мировой звездой. Кроме того, Леди Гага — успешная актриса, сыгравшая в нескольких фильмах.
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