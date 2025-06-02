Леди Гага вошла в Книгу рекордов Гиннесса

02 июня 2025, 15:33

Леди Гага установила рекорд по посещаемости концертов

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Концерт Леди Гаги, состоявшийся 3 мая на пляже Копакабана, стал рекордным по посещаемости среди женщин-музыкантов. Согласно официальному сообщению Книги рекордов Гиннесса, мероприятие собрало около 2,5 миллиона зрителей, что делает его самым масштабным сольным концертом в истории. Об этом пишет ТАСС.