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«Не стал обиженкой, который раскидывается людьми»: Бывший Иды Галич раскрыл подробности общения с ее женихом

Бывший Иды Галич побывал на ее празднике и раскрыл детали общения с женихом Галич
Стас Круглицкий и Ида Галич (Фото: Instagram* @stasprostoklass)

Стас Круглицкий и Ида Галич (Фото: Instagram* @stasprostoklass)

Бывший бойфренд Иды Галич блогер Стас Круглицкий рассказал изданию «The Voice» о теплых отношениях с телеведущей после их разрыва. Он поделился, как познакомился с ее женихом Олегом Ледвичем и почему решил не держать обид.
мая Ида Галич отметила 35-летие на светском мероприятии, где присутствовали ее нынешний возлюбленный, бизнесмен Олег Ледвич, от которого она ждет ребенка, и Стас Круглицкий, также известный как «Стас просто класс». Помимо них на празднование пришло много звездных гостей: Клава Кока, Светлана Бондарчук, Дима Билан и другие.

Ида Галич и Клава Кока (Фото: Instagram* @galichida)

Стас подарил Иде букет и диффузор для дома, подчеркнув, что их связывает сугубо дружеское общение. Они поздравляют друг друга с праздниками и иногда обмениваются сообщениями в соцсетях, но не встречаются наедине, уважая границы ее новых отношений.

«Если мы где-то встречаемся случайно, то мы очень рады друг друга видеть. Конечно, поговорим, обнимемся, но не более того», — объяснил блогер.
Ида Галич празднует 35 лет (Фото: Instagram* @galichida)

Круглицкий лично знаком с Олегом Ледвичем и считает его адекватным человеком, с которым приятно разговаривать. При этом Стас не обсуждал с Олегом свое общение с Идой, так что не может сказать наверняка, все ли того устраивает и испытывает ли тот некоторую ревность.

«Но я просто не даю повода (для ревности). Нет такого, что мы с Идой как-то постоянно общаемся, как кореша, такого нет. И я понимаю, что так и не должно быть», — признался он.
Ида объявила о помолвке с Ледвичем 1 января 2025 года, а через несколько недель сообщила, что ждет второго ребенка. Возлюбленный телеведущей из состоятельной семьи — его отец руководит частной сетью городских катков в Москве. Сам Олег является совладельцем компании, занимающейся монтажом промышленных машин и оборудования.

Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Instagram* @galichida)

После разрыва с Галич Стасу пришлось справляться с уязвленным эго, но он не винит Иду и считает, что обижаться было бы не по-мужски. Отсутствие предательств и измен в их отношениях стало ключевым фактором, позволившим сохранить легкое общение, включая дружбу с семьей Иды — ее сестрой, братом и родителями, которых Круглицкий очень уважает.

«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини
«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини
«У меня все вопросы (по причине расставания) были только к себе, и соответственно я просто проработал это. Да, было, конечно, больно первое время. (...) Как-то так получилось, что мы забрали с собой только самое хорошее, всё плохое забыли, оставили в прошлом. И никто ни на кого не обижен сейчас, все счастливы. У Иды всё хорошо, у меня тоже», — закончил на позитивной ноте он.
Стас уверен, что лучше разойтись мирно, чем ссориться, и «раскидываться людьми». Если есть возможность, то стоит расходиться по-доброму, стараться поддерживать отношения, дружить.

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«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини

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#день рождения
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«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини
Психолог Самбурский рассказал о нарциссическом кризисе Васильевой с уходом в монастырь
07 мая 2025, 04:17

Екатерина Васильева (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)

Решение народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой уйти в монастырь могло быть продиктовано нарциссическим кризисом. Психолог Станислав Самбурский сделал такой вывод в беседе со «Страстями», попутно объяснив свою позицию.
Он предположил, что актриса, переосмысливая свою жизнь, отказалась от публичной профессии, которая негативно влияла на ее душевное состояние.

«Артисты учатся проживать чужую жизнь, носить чужую боль, смеяться, когда надо режиссёру. Многие актёры в какой-то момент сталкиваются с вопросом: «А где в этой жизни я настоящий?». Это переживание особенно остро в зрелом возрасте, когда сцена уже не греет, а утомляет», — указал Самбурский.
Екатерина Васильева (Фото: кадры из фильма «Бумбараш»)

Специалист объяснил, что актёры часто сталкиваются с внутренними конфликтами, вынужденно проживая чужие эмоции и скрывая собственную идентичность. Со временем признание поклонников теряет ценность, поскольку они часто восхищаются образом, а не самим артистом как личностью. За маской ролей возникает экзистенциальная пустота — именно такое состояние можно назвать нарциссическим кризисом.

Наибольший шанс столкнуться с такой проблемой имеют звезды с «основным» сценическим образом, маску которого они стараются не снимать.

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«Можно посмотреть на Александра Ревву и Артура Пирожкова: граница между артистом и персонажем стерлась. Если публика отвернётся от маски, велик риск, что сам Ревва не поймёт, кто он без неё, и кризис будет сильнее, чем у Васильевой», — объяснил специалист.
Уход Васильевой в монастырь стоит рассматривать не как бегство, а как попытку обрести новый смысл за пределами сцены, подчеркнул психолог.

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«За счет чего живет? Под чьим влиянием?»: В ГД потребуют результаты проверки Урганта как иноагента
Депутат Новичков попросит у Минюста РФ результаты проверки Урганта как иноагента
07 мая 2025, 02:33

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») намерен запросить у Минюста РФ результаты проверки телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного агента. Об этом он сообщил РИА Новости, напомнив, что ведомство уже начало соответствующую проверку.
Ранее Минюст ответил на запрос Новичкова, подтвердив, что деятельность Урганта анализируется на предмет соответствия закону об иноагентах. Депутат отметил, что для полноценной проверки требуется больше времени (пока прошёл лишь месяц), но он продолжит контролировать процесс.

«Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу», — объявил он.

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

По мнению депутата, Ургант как публичная фигура обязан чётко обозначить свою позицию в условиях СВО, а не «ждать, когда всё закончится». Новичков подчеркнул, что симпатизирует творчеству ведущего, однако считает недопустимым умалчивание гражданской позиции. Он также задался вопросом об источниках дохода Урганта.

Связь с Пригожиным, дружба с Ургантом и поздняя карьера в кино: Кириллу Полухину 56 лет, как живет актер
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«Если господин Ургант не ведет никакой экономической деятельности на территории Российской Федерации, то возникает вопрос: за счет чего он живет? Может быть, у него есть другие источники, в других странах? Тогда возникает вопрос: под чьим влиянием он находится?», — поделился рассуждениями Новичков.
Ранее, 19 апреля, Вика Цыганова отреагировала новость о том, что Иван Ургант, по слухам покинувший Россию, отпраздновал день рождения в Израиле. Певица возмутилась, что шоумен до сих пор не признан иноагентом, и потребовала исправить это. В свой праздник Ургант давал концерт в Хайфе и исполнил песню Раймонда Паулса «Миллион алых роз», посвятив её Алле Пугачёвой.

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«Их песенки спеты»: Соседов призвал Киркорова, Баскова и часть других звезд уйти со сцены
Соседов призвал Леонтьева, Баскова и Киркорова уйти со сцены
06 мая 2025, 23:34

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

В феврале 2025 певица Валерия объявляла планах по завершению музыкальной карьеры. Она присоединится к артистам, которые традиционно завершают деятельность финальным альбомом и прощальным туром по РФ. Однако есть звезды русской эстрады, которые не планируют оставлять сцену, несмотря на возраст. Музыкальный критик Сергей Васильевич Соседов раскрыл, кто, по его мнению, должен «уступить дорогу молодым».
В интервью «Общественной службе новостей» Соседов призвал Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Валерия Леонтьева, а также большую часть других далеко не юных артистов, последовать примеру Валерии и завершить карьеру на пике известности.

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«Лещенко до сих пор поет, а ему уже 83 года. Почему-то многие артисты из старой гвардии не хотят уступать место молодым певцам. Так было всегда», — задумался критик.
Он напомнил, что Алла Пугачёва также долго откладывала уход, превратив прощальные концерты в бесконечные «запятые». Соседов указал: российская эстрада задыхается без свежих имён, а засилье ветеранов лишает аудиторию новых идей.

Филипп Киркоров и Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

«Это звезды, чьи песенки спеты, их история рассказана, и все пытаются уже о них забыть, но они такого удовольствия нам не подарят. (...) Пока сцена терпит наших мастодонтов, мы будем страдать от отсутствия свежей крови», — сокрушался он.
Для исправления ситуации Соседов предложил запустить музыкальные шоу, аналогичные проектам по поиску юных дарований. Сам он готов войти в жюри, чтобы помочь раскрыть потенциал молодых исполнителей.

Кстати, говоря о Валерии: ее муж, Иосиф Пригожин, разъяснил, почему Валерия хочет в ближайшие три года завершить карьеру. Для певицы важно запомниться своим поклонникам молодой и красивой, а не «старой бабкой».

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«Обычно очень осторожна в этом вопросе»: Валерия пострадала на отдыхе в Дубае

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«Обычно очень осторожна в этом вопросе»: Валерия пострадала на отдыхе в Дубае
Валерия обгорела на отдыхе в Дубае
06 мая 2025, 22:41

Алла Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)

Певица Валерия (Алла Перфилова) обгорела на солнце в Дубае во время отдыха с супругом-продюсером Иосифом Пригожиным. По словам женщины, в этот раз она потеряла бдительность, хотя обычно осторожна.
«Мы жестко обгорели, причем только сверху. Я обычно очень осторожна в этом вопросе, пользуюсь защитным кремом. Но, видимо, такое активное солнце, что мы, чуть дольше побыв воде, получили такой результат», — поделилась исполнительница хита «Часики».

Пригожин к ожогам относится проще, в то время как грустная Валерия советуется, как ей избавиться от последствий отдыха.

Недавно певица вновь стала бабушкой. На свет появился ее внук Мирон.

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Андреасян раскрыл, когда начнутся съемки новой экранизации «Войны и мира»
Сарик Андреасян: съемки новой экранизации «Войны и мира» стартуют осенью
06 мая 2025, 22:23

Сарик Андреасян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Съемки новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» стартуют уже этой осенью. Как пояснил в соцсетях режиссер картины Сарик Андреасян, пробы на главных героев уже начались.
«Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью», — написал он.
Жена Андреасяна, актриса Елизавета Моряк добавила, что на роль Наташи Ростовой возьмут молодую, но совершеннолетнюю актрису, так как героине произведения было 13 лет при встрече с князем Андреем Болконским.

«Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я», — заявила Моряк аудитории.
Сарик Андреасян фигурировал в скандале с телеведущей Лерой Кудрявцевой, когда та нелестно высказалась о его фильмах. А депутат Госдумы Сергей Миронов призывал проверить финансирование режиссера.

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