«Не стал обиженкой, который раскидывается людьми»: Бывший Иды Галич раскрыл подробности общения с ее женихом

Стас Круглицкий и Ида Галич (Фото: Instagram* @stasprostoklass)
Бывший бойфренд Иды Галич блогер Стас Круглицкий рассказал изданию «The Voice» о теплых отношениях с телеведущей после их разрыва. Он поделился, как познакомился с ее женихом Олегом Ледвичем и почему решил не держать обид.
мая Ида Галич отметила 35-летие на светском мероприятии, где присутствовали ее нынешний возлюбленный, бизнесмен Олег Ледвич, от которого она ждет ребенка, и Стас Круглицкий, также известный как «Стас просто класс». Помимо них на празднование пришло много звездных гостей: Клава Кока, Светлана Бондарчук, Дима Билан и другие.
Стас подарил Иде букет и диффузор для дома, подчеркнув, что их связывает сугубо дружеское общение. Они поздравляют друг друга с праздниками и иногда обмениваются сообщениями в соцсетях, но не встречаются наедине, уважая границы ее новых отношений.
Круглицкий лично знаком с Олегом Ледвичем и считает его адекватным человеком, с которым приятно разговаривать. При этом Стас не обсуждал с Олегом свое общение с Идой, так что не может сказать наверняка, все ли того устраивает и испытывает ли тот некоторую ревность.
После разрыва с Галич Стасу пришлось справляться с уязвленным эго, но он не винит Иду и считает, что обижаться было бы не по-мужски. Отсутствие предательств и измен в их отношениях стало ключевым фактором, позволившим сохранить легкое общение, включая дружбу с семьей Иды — ее сестрой, братом и родителями, которых Круглицкий очень уважает.
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Ида Галич и Клава Кока (Фото: Instagram* @galichida)
Стас подарил Иде букет и диффузор для дома, подчеркнув, что их связывает сугубо дружеское общение. Они поздравляют друг друга с праздниками и иногда обмениваются сообщениями в соцсетях, но не встречаются наедине, уважая границы ее новых отношений.
«Если мы где-то встречаемся случайно, то мы очень рады друг друга видеть. Конечно, поговорим, обнимемся, но не более того», — объяснил блогер.
Ида Галич празднует 35 лет (Фото: Instagram* @galichida)
Круглицкий лично знаком с Олегом Ледвичем и считает его адекватным человеком, с которым приятно разговаривать. При этом Стас не обсуждал с Олегом свое общение с Идой, так что не может сказать наверняка, все ли того устраивает и испытывает ли тот некоторую ревность.
«Но я просто не даю повода (для ревности). Нет такого, что мы с Идой как-то постоянно общаемся, как кореша, такого нет. И я понимаю, что так и не должно быть», — признался он.Ида объявила о помолвке с Ледвичем 1 января 2025 года, а через несколько недель сообщила, что ждет второго ребенка. Возлюбленный телеведущей из состоятельной семьи — его отец руководит частной сетью городских катков в Москве. Сам Олег является совладельцем компании, занимающейся монтажом промышленных машин и оборудования.
Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Instagram* @galichida)
После разрыва с Галич Стасу пришлось справляться с уязвленным эго, но он не винит Иду и считает, что обижаться было бы не по-мужски. Отсутствие предательств и измен в их отношениях стало ключевым фактором, позволившим сохранить легкое общение, включая дружбу с семьей Иды — ее сестрой, братом и родителями, которых Круглицкий очень уважает.
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«У меня все вопросы (по причине расставания) были только к себе, и соответственно я просто проработал это. Да, было, конечно, больно первое время. (...) Как-то так получилось, что мы забрали с собой только самое хорошее, всё плохое забыли, оставили в прошлом. И никто ни на кого не обижен сейчас, все счастливы. У Иды всё хорошо, у меня тоже», — закончил на позитивной ноте он.Стас уверен, что лучше разойтись мирно, чем ссориться, и «раскидываться людьми». Если есть возможность, то стоит расходиться по-доброму, стараться поддерживать отношения, дружить.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева