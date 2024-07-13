Легче переживать личную боль: Комик Сабуров рассказал о своём отношении к юмору

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, однако они до сих пор не могут наладить отношения и жить спокойно. В одном из своих видео Муцениеце пошутила со своей дочерью Мией по поводу лишения родительских прав, об этом пишет Starhit.