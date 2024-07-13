Легче переживать личную боль: Комик Сабуров рассказал о своём отношении к юмору

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Юмор в первую очередь облегчает жизнь, заявил российский комик Нурлан Сабуров.
«Юмор, как мне кажется, в первую очередь просто облегчает жизнь. Не улучшает, не делает гораздо качественнее, просто в какие-то трудные моменты легче испытывать какие-то проблемы. Через юмор ты переживаешь личную боль немного легче», — объяснил звезда стендапа на фестивале VK Fest.По словам Сабурова, чтобы справиться с трудностями он смотрит комедии, серии, юмористические шоу и проекты.
«Недавно смотрел большую прожарку с Харламовым. Мне понравилось. Надеюсь, когда-то будет продолжение ЧБД», — поделился комик.
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