«Легче жить»: звезда Comedy Club Марина Кравец призвала комиков шутить на аккуратные темы

Марина Кравец (фото: Telegram @marinakravets_official)
Резидент Comedy Club Марина Кравец призналась, что старается быть аккуратной в юморе, чего советует и своим коллегам.
«Я серьёзно отношусь к тому, что делаю. Особенно в последние годы. Бывают моменты сомнения, когда ты задумываешься: «А имеешь ли ты право сейчас веселиться и смешить людей?» И потом понимаешь, что да, это дарит хорошие эмоции, приумножает их. Но делать это надо иначе – немного под другим градусом, не так резко, выбирать аккуратнее темы, чтобы ни в коем случае не задеть человека, а наоборот, придать ему энергии, дать возможность улыбнуться легко, без боли», – подчеркнула комик в беседе с «Газетой.Ru».Артистка подчеркнула, что в последнее время зрители стали более нервными, поэтому ответственность юмористов возросла.
Кравец отметила, что если комику недостаёт интеллекта, то он может запросто встать на скользкую дорожку и начать добиваться реакции зрителей довольно дешёвыми средствами. Однако среди её коллег осталось немало людей, которые продолжают заниматься любимым дело, не снижая при этом планку. Марина заявила, что очень уважает таких людей.
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