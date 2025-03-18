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«Легче жить»: звезда Comedy Club Марина Кравец призвала комиков шутить на аккуратные темы

Резидент Comedy Club Марина Кравец призвала комиков шутить на аккуратные темы
Марина Кравец (фото: Telegram @marinakravets_official)

Марина Кравец (фото: Telegram @marinakravets_official)

Резидент Comedy Club Марина Кравец призналась, что старается быть аккуратной в юморе, чего советует и своим коллегам.
«Я серьёзно отношусь к тому, что делаю. Особенно в последние годы. Бывают моменты сомнения, когда ты задумываешься: «А имеешь ли ты право сейчас веселиться и смешить людей?» И потом понимаешь, что да, это дарит хорошие эмоции, приумножает их. Но делать это надо иначе – немного под другим градусом, не так резко, выбирать аккуратнее темы, чтобы ни в коем случае не задеть человека, а наоборот, придать ему энергии, дать возможность улыбнуться легко, без боли», – подчеркнула комик в беседе с «Газетой.Ru».
Артистка подчеркнула, что в последнее время зрители стали более нервными, поэтому ответственность юмористов возросла.

Кравец отметила, что если комику недостаёт интеллекта, то он может запросто встать на скользкую дорожку и начать добиваться реакции зрителей довольно дешёвыми средствами. Однако среди её коллег осталось немало людей, которые продолжают заниматься любимым дело, не снижая при этом планку. Марина заявила, что очень уважает таких людей.

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Иосиф Пригожин: Бедрос Киркоров был окутан заботой Филиппа и внуков
18 марта 2025, 19:57

Бедрос Киркоров с внуками (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Народный артист России Бедрос Киркоров был укутан заботой со стороны Филиппа и внуков. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
«Мы знали его исключительно с хорошей стороны: добрым, позитивным, гордящимся своим сыном и внуками. Мы были у них на празднованиях дома, и, конечно, Бедрос был окутан заботой Филиппа – жил он с ними. В общем, у нас прекрасные отношения были. К сожалению, уходит целая эпоха, эпоха таких известных людей, которые снискали большую карьеру», — рассказал Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

Он также выразил мнение, что Филиппа Киркорова бы не было без его отца Бедроса, который привел его на этот свет и дал ему все необходимое.

18 марта на 93-м году жизни скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Причиной его смерти стала остановка сердца.
В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. О смерти отца на своей странице в социальной сети написал его сын Филипп.

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Неожиданное примирение: жена Natan'а вернулась к нему после скандалов из-за измен
Супруга певца Natan вернулась к нему после скандалов из-за измен
18 марта 2025, 19:44

Natan и Александра Швецова (фото: Telegram @natanonline)

На праздновании 39-летия рэпера Natan произошло неожиданное для поклонников и гостей вечеринки примирение. Его супруга Анастасия Швецова провела с ним весь вечер, несмотря на недавний громкий скандал.
Уже довольно продолжительное время общественность публично обсуждает многочисленные измены Natan. В частности, во время участия в реалити-шоу «Звёзды в джунглях», певец сблизился с блогером Лерчек и певицей Бьянкой, с которыми открыто заигрывал перед камерами. Однако, несмотря на это, Анастасия, по всей видимости, решила простить мужа и вернуться к нему.

Накануне музыкант отпраздновал 39-летие в одном из столичных караоке-клубов. На мероприятии присутствовали члены семьи рэпера, его друзья и, неожиданно, Анастасия Швецова. Супруги весь вечер провели вместе.

«Он не отходил от неё, кружил в танце, постоянно обнимал», – рассказал один из гостей.
Ещё одним подтверждением примирения стало то, что на руке музыканта снова появилось обручальное кольцо, а на заставке его телефона поставлена совместная фотография с Анастасией.

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Муж ушел к Лике Нифонтовой, а дочь стала знаменитой актрисой: почему мать Александры Урсуляк отодвинула карьеру на второй план?
18 марта 2025, 19:03

Галина Надирли (Фото: кадр из сериала «Нераскрытый талант»)

Галина Надирли не оставила большого следа в кино, но воспитала на театральной арене и в кино звезду — Александру Урсуляк, известную зрителям по ролям в картинах «Последний богатырь. Наследие», «На автомате» и «Смотри на меня!».

Карьера Галины Надирли

Галина Надирли появилась на свет 10 марта 1956 года в московском районе Бирюлево. Мама Надирли трудилась учителем русского языка. Фамилия, которую Галина унаследовала от папы-азербайджанца, сформировала ее культурную идентичность. Александра Урсуляк нередко вспоминала о дедушке, который передавал ей азербайджанские традиции и обычаи.

В театральном училище имени Бориса Щукина Надирли под руководством своих преподавателей — Евгения Симонова и Веры Львовой — освоила искусство перевоплощения. Дебютная работа Галины в спектакле «Мещанская свадьба», основанном на пьесе Брехта, стала знаковой ступенькой на ее профессиональном пути.

Десять лет артистка играла в театре-студии «88», где вместе с труппой гастролировала по разным городам, она даже побывала в Германии.

Галина Надирли (Фото: кадр из сериала «Нераскрытый талант»)


Еще актриса сделала вклад в создание фольклорного ансамбля «Обереги», который возник из спектакля «Отец Арсений», и участвовала в гастролях, поддерживающих Бориса Ельцина в его президентской кампании.

В 20 лет Надирли сыграла небольшую роль в мелодраме «Город с утра до полуночи». Потом она появилась в драме «Уроки в конце весны». В этой картине артистка перевоплотилась в Галину Ивановну, мать героя, молодого инвалида Димы.

Наиболее знаковой работой на момент 2024 года стала ее роль Татьяны Эдуардовны Петрушкиной в сериале «Нераскрытый талант», где она исполнила роль Марины Майской, сыгранной Александрой Урсуляк.

Галина Надирли и Александра Урсуляк (Фото: Инстаграм* @sashaursula)

Личная жизнь Галины Надирли

Надирли вышла замуж за Сергея Урсуляка, своего однокурсника — он стал известным режиссером, создавшим такие значимые картины, как «Сочинение ко Дню Победы», «Тихий Дон» и «Праведник». За месяц до 27-летия Галина родила дочь Александру.

Однако после появления малышки Сергей вступил в отношения с другой артисткой, Ликой Нифонтовой. Несмотря на трудности в отношениях, их связи продолжались, и в 1989 году у Сергея и Галины появилась еще одна дочь, Дарья. Надирди же полностью посвятила себя материнству, что сильно повлияло на ее карьеру и ограничило возможности на театральной и киносцене.

Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?
Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?

В настоящее время артистка радуется успехам дочери. Она проводит много времени с внуками. У Александры трое детей: дочки Анна и Анастасия, которые родились в ее первом браке с Александром Голубевым, и младший сын Владимир, появившийся в отношениях со скрипачом Андреем Розендентом.

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Невестка Валерии обнажила живот на фотосессии и назвала дату предполагаемых родов
Невестка Валерии предварительно заявила, что может родить 23-25 апреля
18 марта 2025, 18:58

Лиана Шульгина (фото: Instagram* @lianashulginaa)

Невестка певицы Валерии готовится стать мамой во второй раз. 27-летняя Лиана Шульгина устроила фотосессию, на которой показала округлившийся живот.
Жена Арсения Шульгина, младшего сына Валерии, долго скрывала беременность. Но сейчас супруги уже знают, что у них родится мальчик. В личном блоге Лиана открыто рассказывает о своём положении, самочувствии и подготовке к родам.

Сегодня девушка опубликовала несколько снимков с новой фотосессии. Она позировала в спальне, стилизованной в духе прошлого века. Лиана выбрала прекрасный и очень нежный наряд – белый кружевной топ без бретелек с подвязками на животе, широкую юбку того же тона и прозрачные перчатки до локтя.

«На 35-й неделе идеальный момент, чтобы запустить наше маленькое предсказание. Недавно врач пересчитал мне ПДР, и это будет 23-25 апреля, но мы же знаем, как это бывает. Малыш выберет свою дату! Мое внутреннее ощущение подсказывает, что встреча может быть раньше предполагаемой даты», – написала Шульгина в личном блоге.
Невестка Валерии предложила подписчикам поиграть в комментариях и написать свою предполагаемую дату. После родов девушка вернётся и подарит угадавшему «что-то особенное».

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*запрещён в РФ
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Стало известно, где и когда похоронят народного артиста России Бедроса Киркорова
ТАСС: Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
18 марта 2025, 18:43

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народного артиста России Бедроса Киркорова не стало 18 марта. Агентство ТАСС сообщило когда и где состоятся похороны певца.
«Похороны состоятся в пятницу. <…> Бедрос Филиппович будет похоронен на Троекуровском кладбище», – сообщил источник агентства.
Отец Филиппа Киркорова скончался во вторник на 93-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, также у артиста были осложнения от ранее перенесённой пневмонии. В последнее время Бедрос с трудом ходил и говорил, у него возникла сильная одышка.

Многие звёзды российского шоу-бизнеса выразили соболезнования Филиппу Бедросовичу в связи с кончиной отца. В числе звёзд, поддержавших певца, Лев Лещенко, Иосиф Пригожин, Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие.

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