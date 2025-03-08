«В честь деда»: звезда «Реальных пацанов» раскрыла имя сына, которого родила в 53 года

Марина Федункив (Фото: Instagram*/marina_phedunkiv)
Актриса из «Реальных пацанов» Марина Федункив назвала своего сына Теодором в честь деда, рассказав об этом в программе Comedy Club. Мальчик появился на свет осенью прошлого года.
«Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович, вот и сын мой Теодор», — заявила Федункив.Ведущий Павел Воля отметил, что имя звучит супер, причем Федункив заметила, что у сына другая фамилия — отцовская.
Отец малыша — бизнесмен из Италии Стефано Маджи. Теодор является первенцем в семье. По словам Федункив, супруг окружил ее поддержкой и заботой, чтобы ей было комфортно.
Ранее сообщалось, какой артист сейчас находится в реанимации.
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