«Всегда нужно быть свежим»: Гарик Мартиросян высказался о закрытии шоу Comedy Club

Гарик Мартиросян (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Слухи про закрытие, перезагрузку и смену ведущих Comedy Club распространяются уже несколько лет. Пиар-служба проекта креативит, но в это уже мало кто верит.
То Павел Воля покинул проект, то Гарик Харламов ушёл, то Андрей Бебуришвили стал новым ведущим и так далее. Таким способом пиарщики пытаются подогреть интерес к проекту, которому в этом году исполняется 20 лет.
Гарика Мартиросяна, который стоял у истоков создания Comedy Club, продолжают спрашивать о судьбе проекта, несмотря на то, что он уже порядка десяти лет не имеет к нему никакого отношения.
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Гарика Мартиросяна, который стоял у истоков создания Comedy Club, продолжают спрашивать о судьбе проекта, несмотря на то, что он уже порядка десяти лет не имеет к нему никакого отношения.
«Думаю, что этот вопрос надо задать тем, кто делает проект. Я уже, наверное, лет семь не занимаюсь Comedy Club и не выступаю в нём, могу судить только как зритель. Наверное, надо привлекать новых комиков, вливать новые силы, сохраняя старые мощные гипермашины в лице Гарика Харламова, Паши Воли, Демиса Карибидиса, Марины Кравец и всех тех, кто круто выступает из года в год и уже завоевал зрительскую любовь. Конечно, это надо оставлять, но и надо привносить что-то ещё. Всегда нужно быть свежим и быть в форме», – поделился мнением Мартиросян в интервью ТАСС.В настоящее время Гарик занимается продюсированием и креативной деятельностью на ТНТ, а также ведёт шоу «Конфетка». К слову, он принимал участие в подготовке специального выпуска шоу «Наша Russia», приуроченному к 8 Марта.
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Анастасия Чинкова