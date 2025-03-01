«Всегда нужно быть свежим»: Гарик Мартиросян высказался о закрытии шоу Comedy Club

Анна Семенович уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреемом. Пара не скрывает свой роман и регулярно публикует совместные фото. Однако поклонников певицы смущает тот факт, что её возлюбленный из Германии до сих пор не развёлся с прежней женой.