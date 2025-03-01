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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Всегда нужно быть свежим»: Гарик Мартиросян высказался о закрытии шоу Comedy Club

«Всегда нужно быть свежим»: Гарик Мартиросян высказался о закрытии шоу Comedy Club

Гарик Мартиросян (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Гарик Мартиросян (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Слухи про закрытие, перезагрузку и смену ведущих Comedy Club распространяются уже несколько лет. Пиар-служба проекта креативит, но в это уже мало кто верит.
То Павел Воля покинул проект, то Гарик Харламов ушёл, то Андрей Бебуришвили стал новым ведущим и так далее. Таким способом пиарщики пытаются подогреть интерес к проекту, которому в этом году исполняется 20 лет.

Гарика Мартиросяна, который стоял у истоков создания Comedy Club, продолжают спрашивать о судьбе проекта, несмотря на то, что он уже порядка десяти лет не имеет к нему никакого отношения.

«Думаю, что этот вопрос надо задать тем, кто делает проект. Я уже, наверное, лет семь не занимаюсь Comedy Club и не выступаю в нём, могу судить только как зритель. Наверное, надо привлекать новых комиков, вливать новые силы, сохраняя старые мощные гипермашины в лице Гарика Харламова, Паши Воли, Демиса Карибидиса, Марины Кравец и всех тех, кто круто выступает из года в год и уже завоевал зрительскую любовь. Конечно, это надо оставлять, но и надо привносить что-то ещё. Всегда нужно быть свежим и быть в форме», – поделился мнением Мартиросян в интервью ТАСС.
В настоящее время Гарик занимается продюсированием и креативной деятельностью на ТНТ, а также ведёт шоу «Конфетка». К слову, он принимал участие в подготовке специального выпуска шоу «Наша Russia», приуроченному к 8 Марта.

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#8 марта
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#юмор
Дочь Пугачёвой и Галкина* превратилась в мрачную брюнетку – поклонники не узнали девочку
01 марта 2025, 17:43

Фото: Instagram** @alla_orfey

Подписчики, привыкшие к нежному и женственному образу дочери Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, едва узнали её в новом образе. Юморист в соцсетях опубликовал кадры дочери на фоне слухов о лишении родительских прав.
11-летняя Лиза надела готичное платье, перчатки и ботинки на шнуровке, составив полностью чёрный образ. Поклонники сериала «Уэнсдэй» от Netflix с лёгкостью угадали, чем вдохновилась девочка при выборе наряда для школьного бала. Образ дополнил парик с длинными тёмными волосами.

Фото: Instagram** @maxgalkinru

Подписчики Галкина* похвалили его дочь за неожиданный выбор наряда, а кто-то признался, что вовсе не узнал в мрачном подростке наследницу пары.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#максим галкин
#бал
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Ксения Бородина призналась, что они с Николаем Сердюковым уже подали заявление в загс
01 марта 2025, 17:22

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина откровенно рассказала о грядущем бракосочетании с Николаем Сердюковым. Телеведущая дала понять, что свадьба состоится совсем скоро.
Бывшая ведущая «Дома-2» и блогер начали встречаться в мае прошлого года. Познакомились они на съёмках программы «Последний герой», которую вела Бородина, а Сердюков был участником.

Николай романтично сделал предложение Ксении в Эрмитаже. Сегодня телеведущая призналась, что они уже подали заявление в загс, однако раскрывать подробности не стала.

«Заранее очень не люблю это обсуждать», – подчеркнула Бородина.
При этом она добавила, что уже наняла организатора свадьбы.

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#загс
#шоу
#блогер
#заявление
#свадьба
#отношения
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Сестра Жанны Фриске покинула Россию после откровенного интервью Дмитрия Шепелева
01 марта 2025, 16:37

Наталья Фриске (фото: Instagram* @friske_natalia)

Сестра Жанны Фриске вышла на связь после первого за 10 лет интервью Дмитрия Шепелева, в котором он откровенно рассказал о жизни и смерти артистки. В соцсетях Наталья Фриске опубликовала фото из аэропорта и самолёта, сообщив, что покинула Россию.
Бывшая солистка «Блестящих» призналась, что впервые отправилась на отдых без двухлетней дочери Луны. Несмотря на возникшие проблемы с авиакомпанией, Фриске рада долгожданной поездке. При этом она не сообщила, куда именно улетела.

«Доброе утро. Ну что, ребятки, с первым днем весны! Моя весна началась с того, что в первый раз за три года я улетаю на отдых одна, без ребенка. Ура! Правда, я не выспалась и ещё мне пришлось выбросить свой рюкзак, потому что он не проходил по габаритам. <…> Но главное, что я лечу, остальное неважно», – написала Наталья Фриске.
На днях Шепелев впервые спустя 10 лет после смерти своей супруги дал интервью, в котором раскрыл подробности болезни Жанны Фриске, рассказал об отношениях с её родителями, воспитании сына Платона и нынешней личной жизни. Телеведущий также заявил, что отец его покойной жены, Владимир Фриске, напал на него с ножом и пытался украсть внука.

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*запрещён в РФ
#отдых
#весна
#супруги
#отец
#интервью
#болезни
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«Надеюсь, скоро Денис станет свободным»: Анна Семенович объяснила, почему её возлюбленный до сих пор не развёлся
01 марта 2025, 16:19

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреемом. Пара не скрывает свой роман и регулярно публикует совместные фото. Однако поклонников певицы смущает тот факт, что её возлюбленный из Германии до сих пор не развёлся с прежней женой.
«Его брак был заключен в Германии, у него русская жена, где они и жили. В Германии очень долго идут бракоразводные процессы. Там такая система: сначала надо жить раздельно год, и только потом начинается процесс развода, который тоже может длиться не один год. И это большая проблема на самом деле, потому что многие молодые люди, уже имея другие семьи, никак не могут развестись…», – объяснила экс-солистка «Блестящих».
Анна надеется, что совсем скоро Денис сможет развестись и официально станет свободным человеком.

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#брак
#семья
#развод
#отношения
#германия
#певица
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«Лови момент»: Ирина Пинчук неплохо зарабатывает на «шоу о разводе» с Чобаняном
Заработки Ирины Пинчук резко выросли на фоне развода с Араем Чобаняном
01 марта 2025, 16:09

Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)

Вся страна, по крайней мере, её страдающая сетевой зависимостью часть, вот уже пару недель с болью, тоской, недоумением и скепсисом (нужное — подчеркнуть) наблюдает за драмой, разыгрывающейся (разыгранной?) в некогда считавшейся идеальной семье бывших звёзд шоу «Дом-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. А мать двоих очаровательных мальчишек между тем неплохо зарабатывает на волне этого интереса.
Хакеры взломали телефон ещё недавно любящего супруга и отца и слили в Сеть его интимную переписку с другими женщинами, напоминает издание StarHit. Жена устроила публичный скандал (на просторах всё того же интернета) и выгнала неверного мужа из дома. Арай неловко оправдывался, называл опубликованные сообщения любовницам фейком и... собирал вещи в мусорные пакеты. Блогерша, поостыв, призналась, что погорячилась и дала Чобаняну возможность оправдаться, но тот, видимо, ею не воспользовался, так как спустя пару дней Ирина заявила о разводе.

Многие поклонники и подписчики изначально усомнились как в искренности героев семейной драмы, так и в правдивости происходящего. Особенно после того, как Пинчук призналась, что заплатила хакеру, взломавшему телефон мужа. Да и доступ к своему аккаунту Арай восстановил подозрительно быстро. Пара явно стремилась ковать железо, пока горячо.

Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)

Насколько оно горячо, говорит хотя бы тот факт, что оскорблённая в лучших чувствах жена отнюдь не упускает возможности хорошо заработать на семейной драме в социальных сетях. Она активно распродаёт рекламу на своих страницах, предлагая клиентам хорошие скидки. И, видимо, есть на чём зарабатывать: количество просмотров выложенных Ириной постов порой достигает нескольких миллионов.

История звёздного скандала и развода, очевидно, ещё далека от завершения. «Show Must Go On», как всем нам уже давно объяснил незабвенный Фарух Бульсары (настоящее имя солиста группы «Qeen» Фредди Меркьюри - прим. ред.). Поклонникам, подписчикам и просто любопытным остаётся только ждать развязки. И читать сообщения пока ещё супругов, пополняя тем самым их семейную казну.

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