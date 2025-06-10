«Мы только за!»: Трусова и Игнатов хотели бы, чтобы их сын стал артистом
Александра Трусова и Макар Игнатов будут не против, если их сын станет артистом
Фигуристка Александра Трусова и ее возлюбленный Макар Игнатов ждут малыша.
Пара уже выбрала имя первенцу, не советуясь ни с кем. Трусова подчеркнула, что озвучит его лишь после родов. Александра отметила, что они с супругом принимали решение без помощи нумерологов, астрологов и иных экспертов, доверяя лишь собственным чувствам. В апреле на гендер-пати они узнали, что ждут сына, и уже готовятся к родам в звездной клинике в России.
Теперь у супругов спросили, как бы они отнеслись к тому, что их наследник станет артистом, а не фигуристом, когда подрастет.
«Мы только за! Поддержим любой выбор», — откровенничала Трусова в беседе с Телеграм-каналом «Звездач».
Ранее Александра Трусова и Макар Игнатов высказались о двойне, которую предсказал Филипп Киркоров.
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