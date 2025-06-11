«Аплодисменты смерти»: Врач-кардиолог сделал серьезное предупреждение Льву Лещенко, который рискует здоровьем
Врач-кардиолог Конев заявил об опасности выступлений для Льва Лещенко
Недавно Лев Лещенко объявил об отсутствии планов покинуть сцену. Однако врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев увидел в этом серьезную угрозу для 83-летнего народного артиста России. В беседе с «Абзацем» он высказал свои опасения и предостерег певца, напомнив о здоровье.
Лещенко объяснял свое нежелание покидать шоу-бизнес тем, что не хочет терять те любовь, почет и уважение, которые заработал за время своей карьеры.
«Чем раньше ты уходишь на пенсию, тем раньше стареешь и становишься ненужным», — говорил артист.В то же время профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ Конев отметил, что после 70 лет работа на сцене становится тяжелым испытанием. Он указал на проблемы Лещенко: ослабший голос, нехватку энергии и трудности с передвижением.
«Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо, но все равно не может жить без выступлений. Он тратит львиную долю сил, чтобы доказать другим, что он на что-то способен. Это опасно для здоровья», — заявил специалист.
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Конев добавил, что многие звезды выступают до последнего, покидая сцену лишь под аплодисменты смерти. Зарабатываться опасно, и страх забвения публики не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью. Хоть Лещенко и говорил, что собирается «до последнего вдоха освещать людям путь», врач рекомендует ему больше заботиться о своем самочувствии.
Фанаты народного артиста также очень переживают за его состояние, одновременно с этим восхищаясь его упорством и силами выступать. В личном блоге комментаторы всегда желают ему крепкого здоровья и благодарят за выступления, напоминая, что любят и ценят его.
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