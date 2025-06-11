«Аплодисменты смерти»: Врач-кардиолог сделал серьезное предупреждение Льву Лещенко, который рискует здоровьем

11 июня 2025, 07:57

Врач-кардиолог Конев заявил об опасности выступлений для Льва Лещенко

Лев Лещенко (Фото: Instagram* @levleschenko_official)

Недавно Лев Лещенко объявил об отсутствии планов покинуть сцену. Однако врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев увидел в этом серьезную угрозу для 83-летнего народного артиста России. В беседе с «Абзацем» он высказал свои опасения и предостерег певца, напомнив о здоровье.





Лещенко объяснял свое нежелание покидать шоу-бизнес тем, что не хочет терять те любовь, почет и уважение, которые заработал за время своей карьеры.





«Чем раньше ты уходишь на пенсию, тем раньше стареешь и становишься ненужным», — говорил артист.

Лев Лещенко (Фото: Instagram* @levleschenko_official)

«Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо, но все равно не может жить без выступлений. Он тратит львиную долю сил, чтобы доказать другим, что он на что-то способен. Это опасно для здоровья», — заявил специалист.