Легендарная блондинка — фейк: актриса Дженнифер Энистон призналась в обмане
Дженнифер Энистон с иронией призналась в своём блоге, что многие зрители уверены: её культовая причёска из сериала «Друзья» — натуральная и сопровождает актрису с самого детства.
Отвечая на вопрос подписчиков о том, не хотела бы она когда-нибудь стать брюнеткой, звезда неожиданно заявила, что ею и является.
Энистон с улыбкой пояснила, что её светлый образ — лишь результат работы стилистов, а не природные данные. По словам актрисы, в разные периоды карьеры она уже появлялась с тёмными волосами, что легко заметить на снимках 90-х годов.
Актриса также напомнила, что её настоящая фамилия — Анастассакис и у неё греческие корни, так что образ «вечной блондинки» — не более чем устоявшийся миф.
