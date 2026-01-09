Легендарная блондинка — фейк: актриса Дженнифер Энистон призналась в обмане

09 января 2026, 13:59

Актриса Дженнифер Энистон развеяла миф о своей причёске

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Дженнифер Энистон с иронией призналась в своём блоге, что многие зрители уверены: её культовая причёска из сериала «Друзья» — натуральная и сопровождает актрису с самого детства.