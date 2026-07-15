«У меня стаж 30 лет»: Анастасия Волочкова пожаловалась на отсутствие пенсии

15 июля 2026, 21:42

Анастасия Волочкова сообщила о нехватке полугода стажа для получения пенсии

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сообщила о проблеме с назначением пенсии.





В беседе с NEWS.ru артистка заявила, что имеет за плечами 30 лет трудового стажа, однако для оформления выплат ей не хватает всего шести месяцев.

«Мне 50 лет, я до сих пор на сцене. У меня стаж 30 лет, и я не могу в России, в моей любимой стране, получить пенсию, потому что мне не хватает полгода стажа. А пенсия, какая у балетных артистов, я не знаю. У нас, по-моему, 23 тысячи», — отметила Анастасия.