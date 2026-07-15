«Творческий экстаз»: Эвелина Блёданс раскрыла, с каким режиссёром хочет работать

15 июля 2026, 20:53

Эвелина Блёданс рассказала о желании поработать с режиссёром Алексеем Учителем

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс на 15-й юбилейной церемонии «Fashion Summer Awards 2026», которую организовал телеканал Fashion TV Россия, высказала желание поработать с режиссёром Алексеем Учителем.





В беседе с NEWS.ru Блёданс отметила, что они с Алексеем Ефимовичем постоянно пересекаются на различных мероприятиях.

«Я очень хочу поработать с Алексеем Учителем. Каждый раз что-то мешает мне слиться в творческом экстазе. Мы опять виделись с ним в Сочи на «Евразии». Опять обнялись и опять я вспомнила свою любимую работу. Фильм, который вдохновляет меня каждый раз. Но я знаю, что это обязательно будет», — заявила певица.