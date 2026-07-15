«Несправедливые вещи»: Вайкуле рассказала, как проводит дни с Пугачёвой в Юрмале

15 июля 2026, 20:03

Вайкуле рассказала о ежедневных встречах и занятиях спортом с Пугачёвой в Юрмале

Лайма Вайкуле (Фото: Instagram* @laima_vaikule_official)

Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» рассказала о своих повседневных занятиях в Юрмале в компании Аллы Пугачёвой.





Артистка отметила, что они с Примадонной видятся практически ежедневно и совместно занимаются физической активностью, чтобы переключиться и снизить уровень тревоги.

«Когда загружена голова, самое лучшее — отвлечься и заниматься спортом. Я езжу на велосипеде. Мы гуляем с Аллой, Алла сама гуляет. Максим ездит на велосипеде. Это уже говорит о чём‑то. Мы занимаемся спортом, проветриваем свою голову и успокаиваем своё сердце, чтобы оно билось ровно и спокойно, несмотря на то, что происходят такие несправедливые вещи вокруг», — поделилась Вайкуле.