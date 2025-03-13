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Легкомысленные женщины, мимолетные романы и спиртное: Почему Шена, дочь Шульгина и Валерии, не желает общаться с отцом?

Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)

Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)

31-летняя певица Анна Шульгина, известная под псевдонимом Шена, часто упоминается в контексте того, что она родилась в обеспеченной семье. Её родители — продюсер Александр Шульгин и певица Валерия.
Как и полагается детям из обеспеченных семей, у девочки с самого рождения было много возможностей, в отличие от многих её сверстников. Она училась в престижной столичной школе с углубленным изучением ряда предметов.

После получения аттестата Анне практически гарантировали поступление в «Щуку», куда она и направилась. Это стало отличным стартом для её карьеры. Однако детство трудно было назвать беззаботным. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Почему Шена не общается с отцом?

Отец Анны Шульгиной, Александр, оказался человеком, который не знал меры в своих увлечениях — спиртное и мимолетные романы с легкомысленными женщинами стали для него привычным образом жизни. В одном из своих откровенных интервью Анна поделилась болезненной историей: в детстве, когда она страдала от ангины, отец не стеснялся приводить домой различных дам, совершенно не заботясь о том, как это может повлиять на его больную дочь.

Но это был лишь один из эпизодов её непростого детства. Анна также рассказала о панических атаках, которые преследуют её до сих пор. Она связывает их с атмосферой страха и агрессии, царившей в доме, где отец нередко проявлял жестокость и мог выгнать её на улицу в мороз в лёгкой одежде. Эти травмы стали частью её жизни, оставив глубокий след в душе.

К счастью, родители развелись, когда девочке было всего восемь лет. Однако обиды и раны, нанесённые в детстве, оказались слишком сильными. Сегодня Анна не может простить отца и старается избегать общения с ним, предпочитая оставить его в прошлом.

Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)

Какие отношения у Шены с Иосифом Пригожиным

После развода с первым мужем, мама Анны, Валерия, вышла замуж за Иосифа Пригожина. Анна решила следовать по стопам матери и построить карьеру в шоу-бизнесе. Отношение Шены к отчиму всегда было тёплым — она считает его заменой отцу.

Пригожин мог бы легко помочь своей падчерице, сделав всего несколько звонков, чтобы обеспечить ей эфиры на телевидении в самых популярных программах. Это могло бы гарантировать ей успешное продвижение в карьере. Однако Анна предпочла самостоятельно пробиваться на музыкальный Олимп после окончания Щукинского училища.

Смена имени

Стоит отметить, что, несмотря на все трудности, Шена сохраняет оптимизм. Она не испытывает необходимости в деньгах и может заниматься творчеством исключительно ради собственного удовольствия.

Помимо музыкальной карьеры, Анна Шульгина активно участвует в различных телевизионных проектах и принимает участие в множестве музыкальных мероприятий.

В 2020 году она сменила паспорт и теперь официально носит имя Шена Александровна Шульгина. Люди, незнакомые с её историей, часто задаются вопросом о том, почему её родители выбрали для неё такое необычное имя.

Девушка выбрала это имя, чтобы дистанцироваться от своих знаменитых родителей и начать самостоятельную карьеру. Псевдоним пришёл ей во сне и вскоре стал её настоящим именем.

Личная жизнь

Девушка так и не вышла замуж. В какой-то момент она встречалась с пианистом Максимом Тарасовым, но Валерия и Иосиф Пригожин не поддерживали эти отношения, считая, что молодые люди не подходят друг другу. В своих социальных сетях дочь Валерии делится, что давно готова к браку и материнству, но пока не встретила своего идеального партнёра.

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#интервью
«Боже, вторая Волочкова»: Виктория Боня столкнулась с оскорблениями от женщин после фото в купальнике
Виктория Боня столкнулась с оскорблениями от женщин после фото в купальнике
13 марта 2025, 15:04

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Телеведущая и бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня решила показать подписчикам свой новый купальник. Она совсем не ожидала, что после публикации видео столкнется с едким хейтом от женщин.
Комментировать обидные слова телеведущая не стала, но поделилась примерами в личном блоге.

«Прости господи», «Фууу», «Боже, вторая Волочкова», — отреагировали дамы на видео Бони, в котором экс-участница «Дома 2» позирует в новом купальнике.

Мужчины же, увидев подтянутое тело Виктории, сделали ей много комплиментов.

«Вау, какая суперфигура. А грудь же ваша настоящая?», «Хайкинг полезен для твоей фигуры, детка», «Чудо-женщина», — написали поклонники.

Бывшую соседку по телестройке поддержала и Алена Водонаева, опубликовавшая пост поддержки в своем Tелеграм-канале. Случившееся она называла «стандартной реакцией женщин на фотографии Виктории Бони в купальнике».

«И заметьте, это длится на протяжении 20 лет. Значит, все хорошо», — подчеркнула Водонаева.

Подписчицы Алены отметили, что у Виктории шикарная фигура, а те, кто пишет ей оскорбительные сообщения, просто завидуют.

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«Уже близок к отставке»: Нагиев с иронией отреагировал на присвоенный ему титул «главного сигма-боя» России

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«Уже близок к отставке»: Нагиев с иронией отреагировал на присвоенный ему титул «главного сигма-боя» России
Нагиев с иронией отреагировал на получение титула «главного сигма-боя» России
13 марта 2025, 14:44

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр, теле- и радиоведущий и шоумен Дмитрий Нагиев был объявлен главным сигма-боем России по итогам опроса, проведённого школой английского языка Skyeng. Сам 57-летний артист с насмешливой иронией отнёсся к выбору респондентов.
В ходе исследования были опрошены более 1200 россиян, живущих в крупных городах страны, сообщает издание RTVI. Бывший ведущий шоу «Голос», «Окна», легендарный прапорщик Задов из передачи «Осторожно, модерн!», участник многих других теле- и кинопроектов уверенно занял первое место, набрав 23% голосов. Его назвали харизматичной личностью, одиночкой, не нуждающимся в общественном одобрении.

Вторым в споре за титул «главного сигма-боя» страны занял Егор Крид, за которого свои голоса отдали 20% опрошенных. Рэпер воспринимается российскими зрителями и слушателями как независимый артист, сам задающий тренды, а не следующий им. В пятёрку отечественных «сигма-боев» также вошли Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и ещё один рэпер Баста (6%).

Дмитрий со свойственной ему насмешливой иронией оценил и результаты опроса, и самого себя в качестве «ведущего сигма-боя страны». Он признался, что не совсем понимает, является ли это признанием заслуг или намекает на скорую отправку «в утиль».

«Раньше меня признавали секс-символом, теперь вот стал "сигма-боем". Не вполне понимаю, это — повышение в рейтинге или же, в связи с возрастом, уже близко к отставке. Наверное, это всё же неплохо, несмотря на то, что раньше мы кричали от секса, а теперь всё чаще в моём возрасте — от душевных мук. Всё равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования», — сказал Нагиев.

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Раскрыт размер наследства Евгения Петросяна
Наследники Петросяна получат шесть квартир и миллиард рублей
13 марта 2025, 14:34

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Лызлова)

Наследникам юмориста Евгения Петросяна достанется несколько объектов недвижимости в центре Москвы, сообщил Woman.ru.
Оказалось, что Петросян является владельцем по меньшей мере шести элитных квартир в столице.

«Квартира в Зачатьевском переулке площадью 512 квадратных метров и стоимостью более 500 миллионов рублей, две большие квартиры в Сеченовском переулке, две — на Ростовской набережной и квартира в Большом Кондратьевском переулке», — отметили авторы материала.

После расторжения брака с Еленой Степаненко Евгений получил половину их общего имущества. Петросяну досталось более одного млрд рублей.

Стоит напомнить, что юмориста есть две дочери (старшей исполнилось 56, а младшей — полтора года) и один пятилетний сын. Сейчас Петросян состоит в браке с 36-летней Татьяной Брухуновой. Многие фанаты артиста обвиняют супругу юмориста в том, что она вышла замуж за него лишь ради денег.

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#наследство
#деньги
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Шутки о РФ, смертельная драка и суд с историком-расчленителем: куда пропал Евгений Понасенков*?
13 марта 2025, 14:33

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)

Историк и блогер Евгений Понасенков* начал проводить концерты за границей. Как проходят его выступления, где он сейчас находится и почему исчез, читайте в материале «Радио 1».

Шутки о РФ

По информации Telegram-канала «Редакция ШМЕЛЬ», после введения закона, запрещающего покупку рекламы у иностранных агентов, Евгений Понасенков* начал искать новые способы заработка.

В частности, ресурс опубликовал видео с его выступления на Кипре, где он шутил о России.

«Иноагент проводит концерты за границей (в этот раз на Кипре), демонстрируя свои таланты и обсуждая актуальные темы, связанные с Россией. Во время общения с залом Понасенков сообщил, что за значительную сумму проведет ужин с самыми преданными поклонниками», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Также источник отметил, что перед началом концерта Понасенков* с иронией спросил у зрителей, есть ли среди них представители силовых структур.

Понасенков* в своем посте в соцсетях выразил уверенность в грядущих негативных событиях. На это сообщение отреагировала фотомодель Алена Водонаева, написав: «Спасибо, маэстро, очень обнадеживает».

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)

Драка с участием Понасенкова*

7 июня в центре Москвы разразился трагический инцидент, когда Понасенков* и его друг Рамис Зарипов столкнулись с 55-летним Олегом Дибровым. По словам Понасенкова*, Дибров начал проявлять агрессию, не давая им пройти. В ответ на это Зарипов оттолкнул мужчину, что привело к его падению и серьезной травме.

Дибров был срочно госпитализирован, и врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать его состояние, однако через несколько дней он скончался, так и не придя в сознание. В отношении Зарипова изначально было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Однако, согласно информации Telegram-канала Baza, в конце декабря 2023 года обвинение было переквалифицировано на часть первую статьи 109 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы. Судебное разбирательство по этому делу ожидается в ближайшее время.

Почему Понасенков* судился с историком-расчленителем Соколовым

В начале декабря прошлого года стало известно о знаковом судебном решении: блогер и историк Понасенков* одержал победу над Олегом Соколовым, известным своим ужасным преступлением — убийством и расчленением аспирантки Анастасии Ещенко. Суд обязал Соколова выплатить Понасенкову* 320 тысяч рублей за присвоение его научных трудов.

По информации источников, блогер подал иск против бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, обвинив его в краже своих идей и концепций. Как сообщает пресса, Понасенков* остался удовлетворён решением суда, а его адвокаты уверены, что выплаты будут производиться ежемесячно из пенсии Соколова и его заработка в местах лишения свободы, если он найдет работу.

Стоит отметить, что это не первый судебный процесс между ними: ранее Понасенков* уже дважды выигрывал суды против Соколова, который на протяжении долгого времени отрицал все обвинения, выдвинутые блогером. Более того, Соколов даже утверждал, что действия Понасенкова* стали для него «психотравмирующим» фактором, который якобы толкнул его на страшный поступок.

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)

Понасенков стал иноагентом

В ноябре 2023 года суд повторно отказал в исключении историка Понасенкова* из реестра иностранных агентов. Представитель Минюста заявил, что он записал более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации».

В иске Понасенков* утверждал, что его поездки за границу не нарушают законы. На слушании отмечалось, что в его роликах он сравнивал Россию с европейскими странами, а также участвовали другие иноагенты. Ранее, в апреле 2023 года, Понасенков* уже обращался с просьбой снять статус иноагента, но суд отказал без объяснений.

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* внесен Минюстом России в реестр иноагентов.
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Отправилась в Москву вслед за Руссо и увела чужого мужа: Татьяне Брухуновой 36 лет, чем известна скандальная жена Евгения Петросяна
13 марта 2025, 13:45

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* / bruhunova)

Татьяна Брухунова — российская медийная персона, директор Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Она получила широкую известность после того, как юморист развёлся с Еленой Степаненко и узаконил отношения с Татьяной.
13 марта светской диве исполняется 36 лет. Каким был путь Брухуновой к популярности, как начинался её роман с Петросяном и какие скандалы связаны с её именем, расскажет «Радио 1».

Биография и начало карьеры Татьяны Брухуновой


Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в Туле. Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в городе Тула. По её словам, настоящая фамилия её семьи — Бархунова, но в документах из-за ошибки паспортного стола закрепился другой вариант.

Интерес к шоу-бизнесу у неё появился ещё в подростковом возрасте: она создала несколько фан-клубов певца Авраама Руссо и после школы отправилась в Москву, на встречу с кумиром.

Получив образование в Институте культуры и искусств, Брухунова начала работать в Театре эстрадных миниатюр Петросяна. Первоначально она вела соцсети артистов и работала фотографом, затем занялась сайтом театра, а позже стала помощницей Елены Степаненко.

Однако вскоре Татьяна заняла должность концертного директора Евгения Петросяна, что открыло ей путь в элитные круги шоу-бизнеса.

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* / bruhunova)

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой


В 2018 году появились слухи о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не просто коллеги. Их неоднократно замечали вместе на отдыхе и в ресторанах, но пара долго не комментировала свою связь.

Тем временем в прессе начали обсуждать развод Петросяна и Степаненко. Комментировать личную жизнь юморист не спешил, а Степаненко сохраняла молчание. Позже стало известно, что супруги уже несколько лет не жили вместе, но официально оформили разрыв лишь в 2018 году.

Вскоре стало ясно, что Татьяна Брухунова стала новой избранницей юмориста. В 2019 году пара официально зарегистрировала брак. На тот момент Петросяну было 74 года, а его супруге 30 лет.

В конце 2018 года Татьяна Брухунова дала интервью в программе «Эксклюзив», где призналась, что её отношения с Петросяном начались, когда его брак с Еленой уже фактически распался.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (фото: Instagram* / bruhunova)

Дети Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна


Личная жизнь супругов остаётся закрытой, но в 2020 году стало известно, что у пары родился сын Ваган. В начале 2024 года они сообщили о рождении дочери Матильды, которая появилась на свет в октябре 2023 года.

После этого в прессе появились слухи, что детей могла выносить суррогатная мать, так как в сети находили снимки стройной Брухуновой, сделанные за два месяца до предполагаемых родов. Кроме того, врачи высказывали мнение, что у 75-летнего мужчины естественное зачатие маловероятно.

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Сама Татьяна не раз отвечала на подобные домыслы, заявляя, что «те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90% сходство с отцом».

Таким образом, у Евгения Петросяна сейчас трое детей: дочь Викторина (1968 г. р.), сын Ваган (2020 г. р.) и дочь Матильда (2023 г. р.).

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом (фото: Instagram* / bruhunova)

Как отреагировала дочь Петросяна на избранницу отца


Дочь Петросяна Викторина не поддержала его новый брак. По словам Брухуновой, Викторина встала на сторону своей мачехи Елены Степаненко, и после развода их общение с отцом прекратилось.

Кроме того, дочь Евгения Петросяна требует провести ДНК-тесты, чтобы убедиться, что Ваган и Матильда — родные дети юмориста.

Сама Викторина давно живет в Америке и разорвала связи с отцом. Она никогда не встречалась с младшими братом и сестрой. Она сомневается в искренности чувств Брухновой и подозревает её в обмане.

Стоит отметить, что недавно Петросян подал в суд на Викторину, требуя выселить её из московской квартиры на Ростовской набережной. Квартира, стоимостью около 20 миллионов рублей, занимает 34 квадратных метра.

Скандалы вокруг Татьяны Брухуновой


Несмотря на то, что Татьяна старается вести закрытую личную жизнь, её имя регулярно попадает в скандальные новости.

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Критика за брендовую сумку


В начале 2025 года Татьяна Брухунова жёстко высказалась о подделках элитных сумок.

«Три девушки стояли с безумно откровенной палью Hermès. У них как бы Birkin, но у одной даже с ошибкой написано. Это безумно смешно! Понятно, что сумка за 2 миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — написала она на своей страничке в соцсети.

После этого на неё обрушилась волна критики.

«Мне кажется, она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то тогда она не могла себе позволить брендовую сумку. Не надо кичиться перед теми, кто не может позволить себе дорогие вещи. Это не интеллигентно», — высказалась актриса Ирина Безрукова.

Долги за ЖКХ и отдых на Байкале


В конце февраля 2025 года, когда Татьяна находилась в элитном отеле на Байкале, СМИ сообщили, что её квартира в Хамовниках (стоимостью 441 млн рублей) имеет долг более 300 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Сама Брухунова никак не прокомментировала эту ситуацию, продолжая делиться снимками с роскошного отдыха.

«Если тебя обсуждают — значит ты впереди! Так и живу!» — прокомментировала жена Петросяна все сплетни вокруг себя.

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