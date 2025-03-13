Легкомысленные женщины, мимолетные романы и спиртное: Почему Шена, дочь Шульгина и Валерии, не желает общаться с отцом?

Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)
31-летняя певица Анна Шульгина, известная под псевдонимом Шена, часто упоминается в контексте того, что она родилась в обеспеченной семье. Её родители — продюсер Александр Шульгин и певица Валерия.
Как и полагается детям из обеспеченных семей, у девочки с самого рождения было много возможностей, в отличие от многих её сверстников. Она училась в престижной столичной школе с углубленным изучением ряда предметов.
После получения аттестата Анне практически гарантировали поступление в «Щуку», куда она и направилась. Это стало отличным стартом для её карьеры. Однако детство трудно было назвать беззаботным. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Но это был лишь один из эпизодов её непростого детства. Анна также рассказала о панических атаках, которые преследуют её до сих пор. Она связывает их с атмосферой страха и агрессии, царившей в доме, где отец нередко проявлял жестокость и мог выгнать её на улицу в мороз в лёгкой одежде. Эти травмы стали частью её жизни, оставив глубокий след в душе.
К счастью, родители развелись, когда девочке было всего восемь лет. Однако обиды и раны, нанесённые в детстве, оказались слишком сильными. Сегодня Анна не может простить отца и старается избегать общения с ним, предпочитая оставить его в прошлом.
Пригожин мог бы легко помочь своей падчерице, сделав всего несколько звонков, чтобы обеспечить ей эфиры на телевидении в самых популярных программах. Это могло бы гарантировать ей успешное продвижение в карьере. Однако Анна предпочла самостоятельно пробиваться на музыкальный Олимп после окончания Щукинского училища.
Помимо музыкальной карьеры, Анна Шульгина активно участвует в различных телевизионных проектах и принимает участие в множестве музыкальных мероприятий.
В 2020 году она сменила паспорт и теперь официально носит имя Шена Александровна Шульгина. Люди, незнакомые с её историей, часто задаются вопросом о том, почему её родители выбрали для неё такое необычное имя.
Девушка выбрала это имя, чтобы дистанцироваться от своих знаменитых родителей и начать самостоятельную карьеру. Псевдоним пришёл ей во сне и вскоре стал её настоящим именем.
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После получения аттестата Анне практически гарантировали поступление в «Щуку», куда она и направилась. Это стало отличным стартом для её карьеры. Однако детство трудно было назвать беззаботным. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Почему Шена не общается с отцом?Отец Анны Шульгиной, Александр, оказался человеком, который не знал меры в своих увлечениях — спиртное и мимолетные романы с легкомысленными женщинами стали для него привычным образом жизни. В одном из своих откровенных интервью Анна поделилась болезненной историей: в детстве, когда она страдала от ангины, отец не стеснялся приводить домой различных дам, совершенно не заботясь о том, как это может повлиять на его больную дочь.
Но это был лишь один из эпизодов её непростого детства. Анна также рассказала о панических атаках, которые преследуют её до сих пор. Она связывает их с атмосферой страха и агрессии, царившей в доме, где отец нередко проявлял жестокость и мог выгнать её на улицу в мороз в лёгкой одежде. Эти травмы стали частью её жизни, оставив глубокий след в душе.
К счастью, родители развелись, когда девочке было всего восемь лет. Однако обиды и раны, нанесённые в детстве, оказались слишком сильными. Сегодня Анна не может простить отца и старается избегать общения с ним, предпочитая оставить его в прошлом.
Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)
Какие отношения у Шены с Иосифом ПригожинымПосле развода с первым мужем, мама Анны, Валерия, вышла замуж за Иосифа Пригожина. Анна решила следовать по стопам матери и построить карьеру в шоу-бизнесе. Отношение Шены к отчиму всегда было тёплым — она считает его заменой отцу.
Пригожин мог бы легко помочь своей падчерице, сделав всего несколько звонков, чтобы обеспечить ей эфиры на телевидении в самых популярных программах. Это могло бы гарантировать ей успешное продвижение в карьере. Однако Анна предпочла самостоятельно пробиваться на музыкальный Олимп после окончания Щукинского училища.
Смена имениСтоит отметить, что, несмотря на все трудности, Шена сохраняет оптимизм. Она не испытывает необходимости в деньгах и может заниматься творчеством исключительно ради собственного удовольствия.
Помимо музыкальной карьеры, Анна Шульгина активно участвует в различных телевизионных проектах и принимает участие в множестве музыкальных мероприятий.
В 2020 году она сменила паспорт и теперь официально носит имя Шена Александровна Шульгина. Люди, незнакомые с её историей, часто задаются вопросом о том, почему её родители выбрали для неё такое необычное имя.
Девушка выбрала это имя, чтобы дистанцироваться от своих знаменитых родителей и начать самостоятельную карьеру. Псевдоним пришёл ей во сне и вскоре стал её настоящим именем.
Личная жизньДевушка так и не вышла замуж. В какой-то момент она встречалась с пианистом Максимом Тарасовым, но Валерия и Иосиф Пригожин не поддерживали эти отношения, считая, что молодые люди не подходят друг другу. В своих социальных сетях дочь Валерии делится, что давно готова к браку и материнству, но пока не встретила своего идеального партнёра.
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Дарья Осипова