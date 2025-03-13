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Отношения с Павлом Прилучным, роман с режиссером и театральные проекты: куда пропала актриса «Закрытой школы» Татьяна Космачева?

Татьяна Космачева (Фото: ВКонтакте @kosmachevatatiana_official)

Татьяна Космачева (Фото: ВКонтакте @kosmachevatatiana_official)

Актриса Татьяна Космачева приобрела известность благодаря ролям в таких проектах, как «Закрытая школа», «Корабль» и «Мамы».
Подробнее о её карьере и личной жизни, а также какие последние новости о ней публиковались, читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и образование

Татьяна Космачева родилась 13 марта 1985 года в подмосковном Реутове. С ранних лет она проявляла интерес к искусству, что привело её к поступлению в Школу-студию МХАТ. Здесь она училась на курсе народного артиста РФ Константина Райкина, что стало важным этапом в её творческом развитии.

Начало карьеры

Дебют Татьяны в кино состоялся в студенческие годы с эпизодической роли в картине «Рекламная пауза». Однако настоящая популярность пришла к ней после съемок в сериале «Провинциалки», где она получила свою первую серьезную роль.

Вскоре Космачева сыграла главную роль в мистическом триллере «Фобос. Клуб страха», а затем стала известной благодаря телесериалу «Закрытая школа», где воплотила образ старшеклассницы Виктории Кузнецовой.

Татьяна Космачева (Фото: ВКонтакте @kosmachevatatiana_official)

Успехи на экране

Фильмография Татьяны Космачевой насчитывает около 30 работ. Она снялась в таких проектах, как «Мамы», «Корабль», «Скалолазка», «Зорге» и «Двойник». Артистка активно развивала свою карьеру и в театре, играя в спектаклях «Рубеж», «Не все коту масленица» и танцевальном спектакле The Rooms.

Личная жизнь: слухи и загадки

Во время съемок в «Закрытой школе» вокруг актрисы ходили слухи о романах с коллегами, такими как Павел Прилучный и Игорь Юртаев. Однако Татьяна никогда не подтверждала эти сплетни.

В 2014 году её заметили в обществе режиссера Сергея Гинзбурга, но пара не комментировала свои отношения. На данный момент семейный статус Космачевой остается неизвестным, хотя она признавалась, что задумывается о материнстве.

«Начинаю иногда этим интересоваться. Но при этом понимаю, когда и что нужно делать. Сейчас я с полной самоотдачей занимаюсь своей карьерой, получаю от этого колоссальное удовольствие и, наверное, не смогла бы в полной мере его ощущать, если бы у меня были обязанности перед семьей. Но все еще будет», — говорила она.

Современные проекты и благотворительность

В 2011 году Татьяна ушла из театра имени В. Маяковского и продолжила свою карьеру как приглашенная актриса. В последние годы она гастролирует по России со спектаклем «Жениться нельзя расстаться». Несмотря на то что Космачева практически не снимается в кино, она активно развивает карьеру модели и делится новыми работами в социальных сетях.

Кроме того, Татьяна более десяти лет занимается благотворительностью, посещая детские дома и больницы в Москве и других регионах России.

«Благотворительность — это очень важная и серьезная часть моей жизни. Я искренне верю, что, отдавая даже маленькие крупицы этому миру, детям, нуждающимся, мы все вместе наделяем этот мир огромной, мощной силой, счастьем, улыбками и огромной радостью. Это колоссально важно — быть участливыми, сопереживающими этому миру!» — рассказала она.

Её активная позиция и желание помогать другим делают её не только талантливой актрисой, но и человеком с большим сердцем.

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#сын
#статьи
Валерий Меладзе пронесся мимо «Украины» и получил штраф
Валерий Меладзе во время визита в Москву несколько раз нарушил ПДД
13 марта 2025, 10:52

Валерий Меладзе (Фото: Telegram @meladze_official)

Во время своего последнего визита в Москву Валерий Меладзе несколько раз нарушил правила дорожного движения, за что получил штрафы на семь тысяч рублей. Об этом пишет Shot.
По данным канала, певец три раза превысил скорость в центре Москвы на своем Mercedes: на Можайском и Варшавском шоссе, а также на Кутузовском проспекте рядом с гостиницей «Украина». Еще один штраф Меладзе получил за остановку в неположенном месте.

Общая сумма штрафов составила семь тысяч рублей, которые артист добросовестно оплатил перед своим отлетом в Баку.

Напомним, у Валерия Меладзе в России есть целый автопарк, состоящий исключительно из автомобилей Mercedes, общая стоимость которого оценивается более чем в 70 миллионов рублей.

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«Не получилось»: Лариса Долина строго оценила выступление сына Олега Газманова Родиона в шоу «Один в один»
Лариса Долина строга в оценках участников шоу «Один в один»
13 марта 2025, 10:10

Лариса Долина и Алексей Чумаков (Фото: Телеграм @dolinaofficial)

В эфире телеканала «Россия» 14 марта выйдет восьмой специальный киновыпуск очередного сезона музыкального гранд-шоу «Один в один». Место в жюри займёт народная артистка РФ Лариса Долина, которая обычно достаточно строга к участникам проекта.
В предыдущем выпуске перевоплощение Юлии Савичевой в великую Елену Образцову настолько тронуло Николая Баскова и члена жюри Марину Мещерякову, что они буквально не могли сдержать слёз, когда делились воспоминаниями об оперной диве, передаёт издание «7дней.ru». Тем не менее, даже такое проникновенное перевоплощение не помогло Юлии — по итогам седьмого выпуска она заняла последнее место и практически потеряла шанс на победу в шоу.

Ещё один участник проекта — сын знаменитого Олега Газманова Родион. Ему нечасто удаётся получать высокие оценки от судей. Например, представленный им образ сексуального Тома Джонса Игорь Николаев оценил в четыре балла. А в следующем выпуске в кресле приглашённого члена жюри окажется Лариса Долина, которой предстоит оценивать образы героев кинофильмов. В частности, Родиону досталось изобразить Балбеса из «Кавказской пленницы» в исполнении легендарного Юрия Никулина.

Как стало известно изданию, Долина осталась далеко не в восторге от этого перевоплощения. По её мнению, великий клоун и лицедей с неповторимым голосом сам настолько великолепно изображал различных героев, что перевоплотиться в него самого практически невозможно.

«Проблема в том, что голос Никулина никто не сможет озвучить. Даже у Лёши Чумакова не получилось, а он у нас — номер один в этом смысле. Я ждала: неужели сейчас услышу голос любимого артиста? Увы, не получилось. А в остальном — сутулость, суетливость в движениях, характерные ужимки — это всё было, за это спасибо», — сказала Долина.

О том, как оценят выступление Родиона Газманова другие члены жюри и смогут ли остальные участники проекта убедить Ларису Долину в своих способностях к перевоплощению, зрители смогут узнать уже в ближайшую пятницу.

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Психбольница и смерть от рук любимого сына: печальная судьба звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой
13 марта 2025, 09:31

Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Заслуженная артистка России Александра Завьялова за долгие годы своей жизни перенесла многие несчастья, выпавшие на ее долю: не сложившийся брак, в одиночку воспитанные дети, забвение в карьере и лечение в психиатрической больнице.
Даже в смерти судьба не была благосклонна к знаменитой актрисе: ее убил любимый сын. О том, как жила актриса, сыгравшая коварную Пистимею в фильме «Тени исчезают в полдень», читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Александра Завьялова родилась 4 февраля 1936 года в селе Титовка Тамбовской области. Родители Александры Завьяловой были простыми людьми, не имевшими отношения к искусству, девочка стала вторым ребенком в семье и оказалась очень талантливой артисткой с самого детства. Сама актриса никогда не делилась воспоминаниями о тяжелом детстве, прошедшем в годы Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на трудности и лишения, девушка сохранила мечту стать актрисой.

Родители были против поступления Александры в театральный, а вот старшая сестра поддержала и дала денег на заветный билет до Ленинграда. Так одна из самых красивых актрис начала свой творческий путь в Ленинградском театральном институте имени Островского.

Творческий путь


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

В 1958 году Александра Семёновна получила диплом актёра и по распределению была направлена в Брестский драматический театр. Артистка проработала в театре около года, отклоняя предложения о съёмках в кино. Она любила театральную сцену и не хотела иного.

Тем не менее, актриса не смогла отклонить предложенную режиссёром Александром Зархи главную роль Лены в фильме «Люди на мосту». Её талант и колоритная внешность идеально подходили для кинематографа. После дебюта в кино последовали картины: «Песня о Кольцове», «Алёшкина любовь», «Ждите писем», «Хлеб и розы», «Будни и праздники». Пик популярности её пришелся на середину шестидесятых годов.

Фотограф Филипп Халсман решил запечатлеть выдающихся личностей Советского Союза, и среди них оказалась актриса Александра Завьялова. В 1961 году фотография Александры Семёновны попала на страницы американского журнала «Лайф», и о советской красавице узнали за океаном.

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Взлет и резкое падение


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Звездным часом Александры Завьяловой стала работа в фильме «Тени исчезают в полдень». В 1969 году режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский приступили к экранизации романа Анатолия Иванова. Они искали актрису на роль красивой и гордой женщины Пистимеи Морозовой, и Завьялова согласилась.

Съёмки фильма длились три года. В начале актриса играла 17-летнюю девушку, а к концу фильма её героине исполнилось 70 лет. Фильм вышел на экраны в 1971 году и стал предпоследним в фильмографии актрисы. Зрители не смогли разделить образ героини с реальной актрисой и буквально засыпали «Мосфильм» гневными письмами о Завьяловой. Так великая актриса пропадет с экрана на долгие 20 лет.

Личная жизнь


Официально Александра Завьялова была замужем только один раз. Её супругом был художник Дмитрий Бучкин, и в этом браке у них родилась дочь Татьяна. Они прожили вместе до начала 60-х годов, а затем в жизни актрисы произошла яркая встреча с гражданином США Отелло Черезолли. Они познакомились в самолете «Москва — Одесса» и жили в одной гостинице. Прогулки по набережной, вечерние посиделки в ресторане под звуки морского прибоя — эти дни актриса будет вспоминать с теплотой до конца своей жизни.

Мужчина мечты окажется женатым адмиралом военно-морских сил США. Роман продлится 2 недели, после которых Завьялова ушла от мужа и попала в немилость властей. КГБ заподозрило американца в шпионаже и выдворило из Союза, а актриса была названа неблагонадежной гражданкой. Все эти события наложились на угасающую карьеру в кино, и у актрисы началась затяжная депрессия.

В 1976 году Александра Семёновна родила сына Петю. О личности отца мальчика не известно до сих пор. Это произошло спонтанно, она не планировала ничего подобного. Оставить ребёнка было её выбором. Двое детей, отсутствие работы и полное забвение привели артистку в стены психиатрической больницы.

Петю забрали в дом малютки, а дочка осталась с отцом Дмитрием Бучкиным. После выписки из больницы актрисе удалось вернуть ребенка, и в последующие годы она очень трепетно и с большой любовью относилась к сыну.

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Трагическая смерть


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Несмотря на любовь и заботу матери, сын рано начал употреблять алкоголь и вращался в сомнительных компаниях. Пётр прошёл службу в вооружённых силах, после чего освоил профессию повара. Из-за случавшихся у него запоев долго на работе он не задерживался, да и трудиться сильно не спешил. Мать его не винила, говорила, спаивают друзья.

По воле рока любимый сын Петенька и лишил жизни знаменитую актрису. Мужчина убил Александру Семёновну накануне ее 80-летия. События, произошедшие в ночь на 3 февраля 2016 года между матерью и её сыном, остаются неизвестными. В ходе следствия было установлено, что женщина скончалась от ножевого ранения. Сын был настолько пьян во время ссоры с матерью, что даже не вспомнил обстоятельств произошедшего. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

Александру Семёновну Завьялову похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

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#кино
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Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о проблемах со здоровьем у одного из близнецов
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова назвала диагноз одного из близнецов
13 марта 2025, 08:38

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем. (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)

Звезда Дома-2 Юлия Ефременкова не только занимается бизнесом, сдаёт квартиры в Москве и Краснодаре и ведёт свой блог, но и одна воспитывает двоих близнецов. Недавно она рассказала о плановом посещении врача из-за врождённых проблем со здоровьем у одного из близнецов, Даниэля.
Дело в том, что у мальчика с рождения диагностированы мегауретер и пиелоэктазия, пояснила Юлия в коротком ролике, опубликованном в её социальной сети. Визит к врачу носил плановый характер, но позже придётся поехать ещё в областную больницу. Это нужно для проведения всестороннего обследования и получения направления на госпитализацию, которое частная клиника дать не может, уточнила теледива.

Ефременкова уточнила, что операция пока не требуется, медики считают консервативную терапию вполне достаточной. Но, конечно, она не может не переживать за здоровье Даниэля.

Неизвестно, станут ли проблемы со здоровьем у одного из сыновей поводом для Мондезира Свет-Амура связаться с Юлией. По её словам, в последнее время отец близнецов ведёт себя не лучшим образом. Около месяца назад он приехал в квартиру бывшей супруги без предупреждения, а потом опубликовал видео, в котором обвинял Ефременкову в неподобающем поведении и в том, что она подвергает риску детей своим образом жизни и знакомствами.

При этом сама Юлия после скандального расставания с Мондезиром вовсе не была против его общения с сыновьями. Но бывший муж продолжает выступать с новыми обвинениями и «разоблачениями».

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* Запрещённая в России социальная сеть
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#супруги
#отец
#медики
#свет
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Алиана Устиненко опровергла обвинения бывшего мужа в жестоком обращении с детьми
13 марта 2025, 08:26

Алиана Устиненко (Фото: Telegram-канал @alianaustinenko)

Алиана Устиненко, известная участница реалити-шоу «ДОМ-2», стала объектом проверки органов опеки после того, как ее бывший супруг Александр Гобозов подал жалобу, утверждая, что она жестоко обращается с детьми и воспитывает их в антипатриотических условиях. Гобозов также обвинил экс-супругу в употреблении наркотиков.
Вчера представители исполнительной власти посетили Алиану и ее сына Роберта для проведения проверки. Как сообщила сама Устиненко в своем Telegram-канале, проверка подтвердила, что обвинения являются ложными.

«Конечно же, они все увидели и поняли, что это просто ложный донос», — написала Алиана.

Она отметила, что органы опеки пообщались с Робертом и даже посмотрели его телефон, убедившись в отсутствии какого-либо настраивания со стороны матери. Сын рассказал о своих чувствах по поводу ситуации и о том, как он относится к происходящему.

Кроме того, представители опеки ознакомились с информацией о судимости биологического отца Роберта и его уклонении от оплаты алиментов. Алиана подчеркнула, что они также обратили внимание на публичные оскорбления и унижения со стороны Гобозова в ее адрес и адрес ее нынешнего партнера.

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#актриса
#сын
#опека
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