Ребенок от женатого бизнесмена и операция в Германии: Как выглядит дочь Елены Воробей в 21 год?

Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)
Талантливой и неординарной артистке Елене Воробей удалось трижды выйти замуж, причем два из этих браков были фиктивными.
Однако отцом ее единственной дочери стал женатый бизнесмен Игорь Дугов. Какой же выросла Соня, и что известно о ее судьбе? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Первым супругом Елены стал Андрей Кислюк. Его родители, типичные питерские интеллигенты и медики, не разделяли радости своего сына. Невеста из провинции им не понравилась, они были уверены, что Елена лишь мечтает о праве на их квартиру. Это предвзятое отношение стало началом множества конфликтов.
Супруги сначала вынуждены были жить в общежитии, затем приобрели отдельную комнату в коммуналке, а спустя время смогли накопить на собственное жилье. Однако даже это не спасло их брак. Пара провела вместе семь лет, но разлад в отношениях стал неизбежным. Одни утверждали, что причиной разрыва стали отсутствие общих детей, другие — измена Кислюка.
Елена Воробей, несмотря на диагноз «бесплодие», стала матерью в тридцать шесть лет, подарив жизнь дочери Соне и дав ей свою девичью фамилию Леберман. Отец девочки — бизнесмен Игорь Дугов, с которым у артистки сложились сложные и противоречивые отношения.
Долгое время Елена скрывала детали своего романа с Дуговым, однако вскоре призналась, что на момент их встречи он был женат. Артистка искренне верила, что любимый человек оставит семью и сделает ей предложение. Однако, несмотря на поданный Дуговым развод, он в итоге выбрал другую женщину в качестве своей супруги. В результате их отношения обернулись разочарованием: биологический отец виделся с Соней лишь раз в год на ее день рождения, и алименты, как оказалось, не были приоритетом для него. Тем не менее, Дугов купил Елене и дочери квартиру в столице, что стало единственным материальным вкладом в их жизнь.
Девять лет назад Игорь упал с крыши собственного дома во время уборки опавших листьев. Получив серьезные травмы, он долгое время находился в коме и почти девять месяцев боролся за жизнь, прежде чем покинул этот мир. Несмотря на обиды, Елена проявила человечность: она обеспечила Игорю отдельную палату в больнице и даже отправляла средства на его лечение.
Хотя Соня предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни, в социальных сетях появляются совместные фотографии с молодым человеком по имени Константин. Два года назад она вместе с мамой приняла участие в программе «Секрет на миллион». Год назад Соня перенесла сложную операцию по изменению формы челюсти.
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Страсть к любвиЕлена Воробей всегда отличалась творческой натурой и страстью к любви. Ее первый роман начался с сына директора музыкального училища, где она получала образование. Однако отношения быстро закончились, так как мать избранника не одобрила потенциальную невестку.
Первым супругом Елены стал Андрей Кислюк. Его родители, типичные питерские интеллигенты и медики, не разделяли радости своего сына. Невеста из провинции им не понравилась, они были уверены, что Елена лишь мечтает о праве на их квартиру. Это предвзятое отношение стало началом множества конфликтов.
Супруги сначала вынуждены были жить в общежитии, затем приобрели отдельную комнату в коммуналке, а спустя время смогли накопить на собственное жилье. Однако даже это не спасло их брак. Пара провела вместе семь лет, но разлад в отношениях стал неизбежным. Одни утверждали, что причиной разрыва стали отсутствие общих детей, другие — измена Кислюка.
Фото: iStock/Rawf8
Карьера и материнствоПосле развода Воробей решительно отправилась покорять Москву и вскоре обрела популярность как артистка. Ее карьера стремительно пошла в гору, и она стала узнаваемым лицом на сцене.
Елена Воробей, несмотря на диагноз «бесплодие», стала матерью в тридцать шесть лет, подарив жизнь дочери Соне и дав ей свою девичью фамилию Леберман. Отец девочки — бизнесмен Игорь Дугов, с которым у артистки сложились сложные и противоречивые отношения.
Долгое время Елена скрывала детали своего романа с Дуговым, однако вскоре призналась, что на момент их встречи он был женат. Артистка искренне верила, что любимый человек оставит семью и сделает ей предложение. Однако, несмотря на поданный Дуговым развод, он в итоге выбрал другую женщину в качестве своей супруги. В результате их отношения обернулись разочарованием: биологический отец виделся с Соней лишь раз в год на ее день рождения, и алименты, как оказалось, не были приоритетом для него. Тем не менее, Дугов купил Елене и дочери квартиру в столице, что стало единственным материальным вкладом в их жизнь.
Фото: iStock/Ekaterina Loginova
Девять лет назад Игорь упал с крыши собственного дома во время уборки опавших листьев. Получив серьезные травмы, он долгое время находился в коме и почти девять месяцев боролся за жизнь, прежде чем покинул этот мир. Несмотря на обиды, Елена проявила человечность: она обеспечила Игорю отдельную палату в больнице и даже отправляла средства на его лечение.
Рождение Сони
Елена Воробей и ее дочь Соня (Фото: Кадр из программы)Елена Воробей родила дочь Соню за два месяца до срока, дав ей свою фамилию, так как отец девочки, Игорь Дугов, не смог присутствовать на регистрации. Дугов не проявлял интереса к жизни дочери и ушел из жизни, когда Соне было двенадцать лет. Преждевременные роды сказались на здоровье девочки: к пятнадцати годам у нее диагностировали серьезное искривление позвоночника. Лечение и операции прошли в Германии, с финансовой помощью Регины Дубовицкой.
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Трудности в воспитанииКогда Елена отправлялась на гастроли, заботу о девочке брали на себя бабушка и дедушка. Соня некоторое время училась в престижной и дорогой школе в столице, но, заметив некоторые пробелы в ее знаниях, Воробей приняла решение перевести дочь в частный интернат. Сегодня Соня уже 21 год, она стала настоящей красавицей, все больше напоминающей свою талантливую маму. Миловидная и стройная блондинка продолжает свое обучение в Военно-медицинской академии.
Хотя Соня предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни, в социальных сетях появляются совместные фотографии с молодым человеком по имени Константин. Два года назад она вместе с мамой приняла участие в программе «Секрет на миллион». Год назад Соня перенесла сложную операцию по изменению формы челюсти.
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