Юлия Савичева откровенно рассказала о травле в школе: «Меня ненавидели»
Юлия Савичева рассказала, что ее травили в школе из-за анорексии
Певица Юлия Савичева в беседе с WomanHit призналась, что в школьном возрасте переживала из-за ненависти со стороны одноклассников. Причиной травли стали ее внешний вид и нежелание давать списывать на уроках.
Артистка рассказала, что в переходном возрасте она страдала от первой стадии анорексии. Девушка считала себя толстой, сидела на нездоровых диетах и при этом активно занималась танцами.
«Иногда чуть ли в обморок не падала, но продолжала в том же духе. Ну, конечно, в свой адрес слышала недобрые слова», — поделилась исполнительница.Несмотря на сложные отношения со сверстниками, Савичева не считает этот период несчастливым. Она уверена, что каждый жизненный этап по-своему важен и каждому возрасту свойственны «свои радости».
Юлия Савичева начала музыкальную карьеру в шоу «Фабрика звезд», в 2004 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение». Наиболее популярные ее песни — «Высоко», «Прости за любовь» и «Корабли».