Юлия Савичева откровенно рассказала о травле в школе: «Меня ненавидели»

02 июля 2026, 11:37

Юлия Савичева рассказала, что ее травили в школе из-за анорексии

Юлия Савичева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Юлия Савичева в беседе с WomanHit призналась, что в школьном возрасте переживала из-за ненависти со стороны одноклассников. Причиной травли стали ее внешний вид и нежелание давать списывать на уроках.





Артистка рассказала, что в переходном возрасте она страдала от первой стадии анорексии. Девушка считала себя толстой, сидела на нездоровых диетах и при этом активно занималась танцами.

«Иногда чуть ли в обморок не падала, но продолжала в том же духе. Ну, конечно, в свой адрес слышала недобрые слова», — поделилась исполнительница.