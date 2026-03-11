Стало известно о новых претензиях РАО к Алексею Глызину на полмиллиона рублей
Директор Глызина Глотов заявил, что не знает об иске к певцу на 480 тысяч рублей
Директор певца Алексея Глызина Максим Глотов прочитал в прессе о новом судебном иске Российского авторского общества (РАО) к артисту.
В разговоре с «Газетой.Ru» Глотов сообщил, что не обладает сведениями о сути претензий.
«Информации нет», — заявил он.РАО подало иск в Арбитражный суд Москвы 5 марта 2026 года. Организация требует взыскать с Глызина 480 тысяч рублей за использование песен «Ты не ангел» и «Поздний вечер». На текущий момент суд не принял заявление к производству.
Отмечается, что это не первый подобный иск от организации к артисту: в декабре прошлого года общество уже требовало от него 170 тысяч рублей. Ранее каких-либо претензий к Глызину у РАО не возникало.