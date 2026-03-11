Стало известно о новых претензиях РАО к Алексею Глызину на полмиллиона рублей

11 марта 2026, 16:48

Директор Глызина Глотов заявил, что не знает об иске к певцу на 480 тысяч рублей

Алексей Глызин (Фото: Instagram* @alexey.glyzin)

Директор певца Алексея Глызина Максим Глотов прочитал в прессе о новом судебном иске Российского авторского общества (РАО) к артисту.





В разговоре с «Газетой.Ru» Глотов сообщил, что не обладает сведениями о сути претензий.

«Информации нет», — заявил он.