«Лекарство от грусти»: вдова Левкина и его дочь поделились, как изменилась их жизнь после смерти артиста

Ника Левкина и Маруся Левкина (Фото: соцсети)
Маруся и Ника Левкины стали чаще проводить время дома. 12-летняя дочь экс-солиста группы «На-На» готовится впервые выступить на музыкальном фестивале без папы, сообщил журнал VOICE.
Впервые за долгий период времени после смерти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина на публику вышли вдова певца Маруся и их общая дочь Ника. Они были на премьере фильма «Война и музыка», прошедшей в киноцентре «Октябрь».
В 2025 году Ника будет участвоать в фестивале «Дорога на Ялту». Впервые дочка певца выступит на мероприятии без звездного папы.
Ника планирует пойти по стопам Левкина. Однако девочка хочет связать свою жизнь не только с музыкой.
Маруся Левкина поделилась, что с дочкой они стали чаще видеться с родными и проводить свободное время дома.
Читайте также:
Юлия Барановская схитрила, отвечая на вопрос о возлюбленном
«Огромная дырка была»: Юлия Барановская призналась, что сделала пластическую операцию
Алина Загитова отказалась выходить на одну сцену с Дмитрием Губерниевым и поставила условие организаторам
В 2025 году Ника будет участвоать в фестивале «Дорога на Ялту». Впервые дочка певца выступит на мероприятии без звездного папы.
«Наша семья много раз принимала участие в фестивале. В этом году «Дорога на Ялту» пройдет в Кремле, и Ника Левкина уже выйдет со мной на сцену», — отметила Маруся.
Ника планирует пойти по стопам Левкина. Однако девочка хочет связать свою жизнь не только с музыкой.
«Я, конечно, собираюсь стать режиссером. Но и музыка в кино очень важна, всё же надо в ней разбираться», — рассказала дочь бывшего солиста группы «На-На».
Маруся Левкина поделилась, что с дочкой они стали чаще видеться с родными и проводить свободное время дома.
«У нас нет большого количество свободного времени, но если оно появляется, то мы в основном смотрим кино. Мы сейчас реже стали выбираться на премьеры. Любим смотреть киношку дома, для нас это стало даже большим лекарством от грусти, чем музыка», — подчеркнула вдова.
Читайте также:
Юлия Барановская схитрила, отвечая на вопрос о возлюбленном
«Огромная дырка была»: Юлия Барановская призналась, что сделала пластическую операцию
Алина Загитова отказалась выходить на одну сцену с Дмитрием Губерниевым и поставила условие организаторам
Ольга Енгалычева