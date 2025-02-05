Юлия Барановская схитрила, отвечая на вопрос о возлюбленном

Юлия Барановская (фото: соцсети)
Телеведущая Юлия Барановская схитрила, отвечая на вопросы подписчиков об отношениях.
Поклонники начали спрашивать Юлию в соцсетях о наличии у неё молодого человека. В ответ 44-летняя многодетная мать заявила: «Молодого нет. Но и мне уже не двадцать».
После этого кто-то из подписчиков перефразировал вопрос и поинтересовался, влюблена ли в кого-то телеведущая. Ответ получился не менее загадочным и неоднозначным, чем предыдущий. «В жизнь», – заявила ведущая шоу «Мужское/Женское».
В общем, Барановская вроде и ответила на вопросы, но ничего конкретного не сказала, оставив подписчиков в замешательстве.
Тем временем её бывший муж футболист Андрей Аршавин возлюбленных и детей, которых с каждым годом всё больше, не скрывает. Недавно спортсмен рассказал, что девушка, личность которой неизвестна широкой публике, родила ему ребёнка. Малыш стал шестым по счёту у Аршавина. Однако девушка отказалась записывать ребёнка на его имя, поэтому официально у футболиста всё же пятеро детей.
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После этого кто-то из подписчиков перефразировал вопрос и поинтересовался, влюблена ли в кого-то телеведущая. Ответ получился не менее загадочным и неоднозначным, чем предыдущий. «В жизнь», – заявила ведущая шоу «Мужское/Женское».
В общем, Барановская вроде и ответила на вопросы, но ничего конкретного не сказала, оставив подписчиков в замешательстве.
Тем временем её бывший муж футболист Андрей Аршавин возлюбленных и детей, которых с каждым годом всё больше, не скрывает. Недавно спортсмен рассказал, что девушка, личность которой неизвестна широкой публике, родила ему ребёнка. Малыш стал шестым по счёту у Аршавина. Однако девушка отказалась записывать ребёнка на его имя, поэтому официально у футболиста всё же пятеро детей.
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Анастасия Чинкова