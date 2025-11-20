Лена Катина рассказала, почему стыдится выступления t.A.T.u на «Евровидении»
Певица Елена Катина объяснила, почему t.A.T.u не должны были ехать на «Евровидение». Её слова приводит издание «Страсти».
Продюсер Шаповалов был против участия t.A.T.u в «Евровидении-2003», где группа заняла третье место. Как сообщила Катина, коллектив изначально не планировал ехать на конкурс. Елена пояснила, что до этого три года группа выступала под фонограмму, а правила конкурса требовали живого вокала.
Репетиции в Латвии проходили без второй солистки Юли Волковой. У певицы в тот период были проблемы с голосом, поэтому её готовили только к самому выступлению. Катина охарактеризовала номер t.A.T.u на «Евровидении» как «трешовый» и «фальшивый». После конкурса певица даже рассматривала возможность уйти из шоу-бизнеса.
«Для меня это выступление — позор», — заявила артистка.Вокалистка выразила мнение, что t.A.T.u не заслуживала даже 33-го места на конкурсе.