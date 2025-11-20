Лена Катина рассказала, почему стыдится выступления t.A.T.u на «Евровидении»

20 ноября 2025, 18:23

Лена Катина раскритиковала выступление t.A.T.u на «Евровидении-2003»

Елена Катина (Фото: ВКонтакте @lenakatina)

Певица Елена Катина объяснила, почему t.A.T.u не должны были ехать на «Евровидение». Её слова приводит издание «Страсти».





Продюсер Шаповалов был против участия t.A.T.u в «Евровидении-2003», где группа заняла третье место. Как сообщила Катина, коллектив изначально не планировал ехать на конкурс. Елена пояснила, что до этого три года группа выступала под фонограмму, а правила конкурса требовали живого вокала.



Репетиции в Латвии проходили без второй солистки Юли Волковой. У певицы в тот период были проблемы с голосом, поэтому её готовили только к самому выступлению. Катина охарактеризовала номер t.A.T.u на «Евровидении» как «трешовый» и «фальшивый». После конкурса певица даже рассматривала возможность уйти из шоу-бизнеса.

«Для меня это выступление — позор», — заявила артистка.