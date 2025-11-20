Достижения.рф

«Тяжело угодить»: Анастасия Волочкова заявила, что простила маму за все обиды

Анастасия Волочкова рассказала о подарке для мамы в преддверии Дня матери
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

В России скоро отметят День матери. Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что приготовила подарок для своей мамы, несмотря на натянутые отношения с ней.



В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова отметила, что её матери сложно угодить, и у неё непростой характер.

«Но она продолжает оставаться моей мамой. И я буду всегда делать ей подарки», — сказала артистка.
В этот раз, помимо букетов роз, балерина подготовила украшение в знак примирения.
«Надеюсь, что мы сможем с мамой преодолеть эти тёмные времена и разлад между нами и продолжим вместе идти по жизни, не допуская тех ошибок, которые нас, наверное, где-то даже закалили», — заявила Анастасия.
При этом Волочкова без особого энтузиазма ждёт встречи, полагая, что её мама, Тамара Волочкова, может испортить любой праздник.

Ранее Анастасия Волочкова покинула шоу «Звёзды под капельницей», получив крупный гонорар.

