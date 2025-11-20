«Тяжело угодить»: Анастасия Волочкова заявила, что простила маму за все обиды
Анастасия Волочкова рассказала о подарке для мамы в преддверии Дня матери
В России скоро отметят День матери. Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что приготовила подарок для своей мамы, несмотря на натянутые отношения с ней.
В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова отметила, что её матери сложно угодить, и у неё непростой характер.
«Но она продолжает оставаться моей мамой. И я буду всегда делать ей подарки», — сказала артистка.В этот раз, помимо букетов роз, балерина подготовила украшение в знак примирения.
«Надеюсь, что мы сможем с мамой преодолеть эти тёмные времена и разлад между нами и продолжим вместе идти по жизни, не допуская тех ошибок, которые нас, наверное, где-то даже закалили», — заявила Анастасия.При этом Волочкова без особого энтузиазма ждёт встречи, полагая, что её мама, Тамара Волочкова, может испортить любой праздник.
