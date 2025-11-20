«Снимали для себя»: Режиссёр выдвинул шокирующую версию по делу Колганова
Режиссёр Шевельков высказал версию о причинах скандального фото Колганова
Режиссёр Владимир Шевельков высказал предположение о возможной причине, по которой актёр Владимир Колганов мог сделать запрещённое фото с несовершеннолетним. Его слова приводит «Абзац».
Шевельков допустил, что Колганов не планировал распространять этот снимок. При этом режиссёр назвал ситуацию ужасной. Сценарист сообщил, что новость об актёре его шокировала.
«Никогда в жизни не думал, что он способен на такое. Абсолютно нормальный человек», — заявил Владимир.Шевельков добавил, что не понимает, какую выгоду можно извлечь из запрещённого контента. По его версии, Колганов и его сообщник могли сделать фотографию для личного пользования.
«Я не думаю, что люди с подобным образованием будут в эту сторону смотреть. Какая-то ересь. Может, они это с ним для себя снимали? Возможно, там всё ещё хуже», — высказался режиссёр.Напомним, что Владимир Колганов распространял запрещённые фотографии через даркнет.