«Снимали для себя»: Режиссёр выдвинул шокирующую версию по делу Колганова

20 ноября 2025, 18:20

Режиссёр Шевельков высказал версию о причинах скандального фото Колганова

Владимир Колганов (Фото: кадр из сериала «Женский приговор»)

Режиссёр Владимир Шевельков высказал предположение о возможной причине, по которой актёр Владимир Колганов мог сделать запрещённое фото с несовершеннолетним. Его слова приводит «Абзац».





Шевельков допустил, что Колганов не планировал распространять этот снимок. При этом режиссёр назвал ситуацию ужасной. Сценарист сообщил, что новость об актёре его шокировала.

«Никогда в жизни не думал, что он способен на такое. Абсолютно нормальный человек», — заявил Владимир.

«Я не думаю, что люди с подобным образованием будут в эту сторону смотреть. Какая-то ересь. Может, они это с ним для себя снимали? Возможно, там всё ещё хуже», — высказался режиссёр.

