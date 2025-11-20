«Украдут — вернут»: Шуфутинский шокировал откровением о браке с молодой женой

20 ноября 2025, 15:58

Михаил Шуфутинский заявил об отсутствии ревности в отношениях с женой

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что считает себя счастливым человеком. Он подчеркнул, что никогда не испытывает ревности по отношению к своей молодой жене. Артист шутливо отметил, что если его «украдут», то на следующее утро вернут обратно. Его слова приводит сайт mk.ru.





Шуфутинский знаком со своей супругой почти 30 лет. Они сблизились после кончины первой жены артиста. До этого девушка работала танцовщицей в его коллективе. Светлана стала для Михаила Захаровича опорой и поддержкой.



Недавно пара посетила концерт в Кремле, где жена проявляла заботу о супруге.

«Счастье — оно, как? Если-есть, то есть. Если-нет, то — нет! У меня оно есть», — заявил певец.

«А чего меня ревновать? Если меня украдут, то наутро принесут обратно. И ещё скажут: «Заберите обратно, ради Бога», — высказался артист.

