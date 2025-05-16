«Придется переспать с кем надо»: Лена Ленина высказалась о запретах Каннского кинофестиваля

Лена Ленина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
В этом году организаторы Каннского кинофестиваля ужесточили дресс-код, запретив «голые» платья и высокие прически. Однако последние особенно любит постоянная гостья мероприятия Лена Ленина.
К слову, именно экстравагантные образы подруги Прохора Шаляпина и спровоцировали это решение. Писательница в интервью «kp.ru» заявила, что на нее кто-то пожаловался организаторам.
Читайте также:
Собчак появилась на Каннском кинофестивале в наряде за 862 тыс. рублей, но оказалась высмеяна
Виктория Сильвстедт в платье с прозрачными вставками показала «старый Голливуд» в Каннах
Ирина Шейк вышла на красную дорожку в откровенном платье без бретелей
«Нет пророков в своем отечестве, — сказала она. — Но берегитесь, злыдни, придется мне переспать с кем надо из протокола фестиваля».Также бизнесвумен добавила, что ее укладки вряд ли мешают просмотру фильмов, так как она предпочитает места на задних рядах зала.
Читайте также:
Собчак появилась на Каннском кинофестивале в наряде за 862 тыс. рублей, но оказалась высмеяна
Виктория Сильвстедт в платье с прозрачными вставками показала «старый Голливуд» в Каннах
Ирина Шейк вышла на красную дорожку в откровенном платье без бретелей
Лидия Пономарева