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Сделала девять абортов и оказалась в «плену» у бывшего: как живет Дана Борисова и за что ее лишили родительских прав

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова вновь оказалась в центре внимания благодаря очередному откровенному интервью. В нем она честно рассказала о своем прошлом — зависимостях, громких романах, эскорте и потерянных годах. Как сегодня живет Борисова, расскажет «Радио 1».

«Я была безотказной»: откровенные признания


Дана Борисова, известная своей прямотой, призналась, что в молодости была «довольно-таки доступной женщиной». Она рассказала, что в ее жизни присутствовали наркотики, алкоголь, беспорядочные связи. Кроме того, у телеведущей биполярное расстройство.

«Я на пожизненной терапии. С утра принимаю шесть таблеток. Без них у меня сильнейшие и затяжные периоды депрессии. При этом у меня случаются приступы мании, которые могут длиться по два месяца. Два года назад как раз накрыл именно такой — мучилась полтора месяца», — вспомнила Борисова.

Телеведущая призналась, что в тот период потратила все деньги с банковских карт, а очнулась уже после Нового года в аэропорту Таиланда, не понимая, как туда попала. Своё поведение она позже отслеживала по историям в соцсетях: на одном из видео она лежала на косметологическом столе, где ей устанавливали нити. Также она обнаружила, что написала книгу.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Борисова отметила, что, возможно, в тот период у неё были беспорядочные половые связи, но она этого точно не помнит.

Мужчины, романы и разочарования


Первым громким романом Борисовой стала связь с певцом Данко. По признанию самой Даны, она знала о беременности его девушки, но предпочла закрыть на это глаза. В конечном итоге мужчина выбрал семью и вернулся к матери своего будущего ребёнка.

Затем телеведущая вступила в отношения с соведущим программы «Армейский магазин» Александром Ильиным, однако их союз также не сложился. В отношениях с мужчиной ей пришлось сделать аборт.

Позже Борисова родила дочь от бизнесмена Максима Аксёнова. Однако уже через год и этот союз завершился скандалами.

Дана Борисова с дочкой и мамой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Самой сильной любовной историей Борисова называет роман с помощником медиамагната Владимира Гусинского. Мужчина был щедр — дарил дорогие подарки и делал романтические жесты. Но даже он не стал тем самым: однажды она вместе с матерью Дана оказалась фактически в заточении у возлюбленного. Он пригласил их в загородный дом, откуда они не могли уехать почти два месяца.

«Я все время была в страхе, он на меня орал — я убегала в угол. Интим у нас был, но сквозь зубы — каждый раз как будто меня насиловали», — призналась ведущая.

Откровения о зависимости, эскорте и борьбе за трезвость


Борисова не избегает острых тем и не скрывает эпизодов своего прошлого. В одном из интервью она призналась, что несколько раз занималась эскортом — по её словам, исключительно под воздействием запрещённых веществ.

«Скажу честно, эскортом я занималась 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи, употребив все что можно. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Клиенты на меня жаловались. И слава богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась», — делилась Борисова.

По её признанию, гонорары за подобные встречи достигали 300 тысяч рублей, но трезвой она не могла решиться на участие в них.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Свои переживания и путь через зависимость Дана подробно описала в книге «Жизнь под кайфом», в которой рассказала о детстве в Норильске, первых шагах в карьере, проблемах с наркотиками и множестве срывов.

В одном из телешоу Борисова рассказала, что до рождения дочери перенесла девять абортов, считая, что рождение ребёнка в тот момент разрушило бы её жизнь.

«Я была уступчива, не умела сказать "нет". И в плане секса была безответственна», — рассказала она.

Сейчас Дана считает, что пережитые аборты, в том числе хирургические, оказали серьёзное влияние на её психическое и физическое здоровье.

Дану Борисову лишили родительских прав


Одна из самых непростых и болезненных страниц в жизни телеведущей — её отношения с дочерью. Полина появилась на свет в 2007 году, но после расставания с отцом девочки в жизни Борисовой начался непростой период.

Борисова столкнулась с различными зависимостями, судебными разбирательствами и публичными скандалами. В какой-то момент ее она утратила родительские права. Лишь в 2018 году Дане удалось их восстановить, после чего она вновь начала жить с дочерью.

Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Однако наладить контакт оказалось непросто. Полина стремилась к общению с отцом и бабушкой. Конфликты в семье обострились после того, как девушка опубликовала откровенное фото в соцсетях — в ответ родственники со стороны отца заблокировали ее в социальных сетях.

Кроме того, девочка в одном из интервью обвиняла мать в лицемерии.

Не обошлось без напряжённости и в отношениях с другими родственниками. В 2015 году СМИ сообщили о конфликте Борисовой с её матерью Екатериной Ивановной. По некоторым данным, телеведущая выгнала мать из квартиры. Позже стало известно, что именно мать Даны первой забила тревогу по поводу возможной зависимости дочери и обратилась за помощью в программу «Пусть говорят».

Сложности наблюдались и в общении с сестрой Ксенией. Борисова неоднократно высказывала критику в её адрес, осуждая выбор профессии — Ксения работает стюардессой. Телеведущая называла её поведение инфантильным и призывала сменить сферу деятельности.

Новая глава в жизни: Дана Борисова сегодня


Теперь Борисова придерживается трезвости и живет в «гостевом браке» с бизнесменом из Лондона. Он регулярно прилетает в Москву, оказывает финансовую поддержку, дарит подарки и помогает с расходами, в том числе на отдых её дочери Полины.

Избранник Борисовой — многодетный отец, у него пятеро детей от четырёх разных женщин. Сама Дана признаётся, что не стремится к материнству и на данном этапе жизни ценит стабильность, свободу и заботу со стороны партнёра.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Их знакомство произошло при весьма необычных обстоятельствах.

«История знакомства была очень романтичной. Я улетала в Колумбию на съемки "Звезд в джунглях". И, как обычно, у меня не было карточки, чтобы платить за границей. Я написала в чат жильцов моего ЖК, ни один из соседей не откликнулся. Я уже была на стыковке в одном из аэропортов, когда мне пришло сообщение от него», — рассказала ведущая.

Мужчина представился Кириллом, сообщил, что живёт в Великобритании, а его родственница проживает в том же доме, что и Борисова. Без лишних слов он прислал ей данные своей карты и предложил ею воспользоваться.

«Потом он сказал ключевую фразу — "Вернешь как-нибудь". Я это "как-нибудь" поняла совершенно не буквально, внимательно следила за тем, что будет дальше», — рассказала Борисова.

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«Душа моя»: Алексей Чадов показал теплое фото с дочкой на пляже в особенный день
Актер Алексей Чадов поздравил дочь Айю с днем рождения
20 мая 2025, 11:44

Алексей Чадов (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)

Актер Алексей Чадов поздравил маленькую дочку Айю с днем рождения.
Актер счастлив в браке с журналисткой и преподавателем йоги Лейсан Галимовой. Влюбленные воспитывают дочь Айю. Накануне малышке исполнился год.

Звезда фильма «9 рота» поделился трогательным кадром с маленькой именинницей. Фотография была сделана на семейном отдыхе в Дубае. Алексей и Айя сидели на песке и любовались видом на море и небоскребы.

Чадов появился в черной майке, шортах и темной шляпе. Айя предстала в бежевом боди с рюшами и принтом с лошадками.

Алексей Чадов с дочкой Айей (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)


«365 прекрасных дней позади. Душа моя», — подчеркнул артист в соцсетях.

Экс-теща Алексея, с которой у него отличные отношения, поздравила актера и его наследницу. Еще семью Чадова поздравила телеведущая Марика Кравцова.

«Вау! Уже год пролетел? Любимые, поздравляю вас с первым днем рождения вашей сладкой булочки», — обратилась к родным Алексея артистка.

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Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко)

Анна Ковальчук, Нонна Гришаева, Дмитрий Харатьян и Лера Кудрявцева стали участниками непредсказуемого шоу «Поймай меня, если сможешь» на телекале «Россия». Ковальчук призналась, что проект оказался сложным испытанием – звездной команде не удавалось вычислять лжепевцов.
«Меня обманули! Мне казалось, что я чувствую людей… Вообще это наша профессия актерская — прочувствовать персонажа, погрузиться в него, и я так много занимаюсь этим», – поделилась разочарованием актриса.
Также она отметила, что в звездной команде не было единого мнения — каждый высказывал свою точку зрения.

В свою очередь, Кудрявцева отметила высокий уровень подготовки участников, подчеркнув, что даже им, профессионалам, было сложно не ошибиться. А Харатьян признался, что полюбил шоу как зритель и участник, сравнив его с увлекательным детективом.

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20 мая 2025, 10:56

Лена Перминова, Тарас Романов и Лена Ленина (фото: Instagram* @lenaleninaofficial)

Светская львица Лена Ленина поделилась подробностями конфликта, вспыхнувшего между ней и моделью Леной Перминовой на Каннском кинофестивале. Об этом пишет Super в своём Telegram-канале.
Представительницы российского шоу-бизнеса встретились у входа в отель Carlton и начали обмениваться любезностями. Перминова похвалила причёску Лениной, а та, в свою очередь, сказала то, чего не следовало бы.

«А вот у Вас всё красивое! Кроме причёски». Неловкая пауза. Я продолжаю (мысли-мечты вслух): «Но самое красивое у Вас – это он! (Съедаю глазами 29-летнего манекенщика из модельного агентства) [Тараса Романова]», – заявила Ленина.
После этих слов она попросила Перминову сфотографироваться с её возлюбленным, но без неё. В ответ Ленина получила отказ.

Ленина добавила, что теперь ей захотелось «поскрести по сусекам модельных (эскорт)-агентств», чтобы найти себе такого же молодого человека.

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С эскортницей в стрип-клубе: Тимати обвинили в измене беременной возлюбленной
Тимати обвинили в измене беременной Валентине Ивановой
20 мая 2025, 10:48

Тимати (Фото: Инстаграм*/timatiofficial)

Тимати вновь окружили скандальные слухи. Всего пару недель назад выяснилось, что его возлюбленная Валентина Иванова беременна. Причем модель находится на большом сроке и скоро подарит рэперу третьего наследника. Однако в сети бытует мнение, что девушка повторит судьбу предшественниц.
По данным телеграм-канала Admin.Anshlak, 38-летний бизнесмен и музыкант, несмотря на скорое пополнение в семье, изменяет избраннице. Анонимный источник утверждает, что он был замечен в компании эскортницы в элитном московском стрип-клубе «Нуар».
«Тимати уже начал изменять Вальке. Вчера был в Нуаре со своей эскортницей, снимали комнату», — так телеграм-канал передает слова предполагаемого очевидца.
В свою очередь, публика восприняла эту информацию с иронией. Поклонники писали, что другого сценария и не могло быть, называли измену с его стороны традицией, а также шутили, что ему «интересно ровно до того момента, пока не появится пузо», «хоть где-то в этом мире стабильность» и «Валентина уходит на заслуженную пенсию».

Напомним, у Тимати уже двое детей от разных женщин: 6-летняя дочь Алиса от Алены Шишковой и 3-летний сын Ратмир от Анастасии Решетовой. В обоих случаях отношения с их матерями завершились вскоре после родов.

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