Лена Перминова воссоединилась с бывшим возлюбленным по особенному поводу

Лена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)
Недавно модель Лена Перминова провела день в компании бывшего возлюбленного Александра Лебедева, воссоединившись с ним ради праздника в честь дня рождения их младшего сына Александра.
15 марта малышу исполнилось четыре года. День для Александра начался со встречи не только с папой, но и с любимым сказочным героем Бубой — персонажем одноименного мультсериала. Мальчик не мог уснуть перед встречей с Бубой, он поднялся в шесть утра и широко улыбался.
Лена Перминова и Александр Лебедев (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)
Модель показала, как прошел семейный праздник. Лена также включила в подборку и фотографию с экс-возлюбленным.
Стоит напомнить, что Перминова и Александр Лебедев встречалась больше 15 лет. Влюбленные не заключали брак. О разрыве они заявили в конце 2024 года. Четверо детей остались жить с Леной.
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«Сашулька замер и убежал, представляете?! Он так долго ждал Бубу, а когда увидел его вживую, как часто это бывает, испугался... Весь праздник мы то успокаивали ребенка, то умилялись этой забавной ситуации. В итоге Сашуля, заручившись поддержкой близких, осмелел и начал обнимать Бубу», — откровенничала Перминова в своих соцсетях.
Лена Перминова и Александр Лебедев (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)
Модель показала, как прошел семейный праздник. Лена также включила в подборку и фотографию с экс-возлюбленным.
Стоит напомнить, что Перминова и Александр Лебедев встречалась больше 15 лет. Влюбленные не заключали брак. О разрыве они заявили в конце 2024 года. Четверо детей остались жить с Леной.
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Ольга Енгалычева