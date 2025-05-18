«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?

Маша Распутина (Фото: кадр видео Instagram* @ masharasputina_official)
Маша Распутина раскрыла, почему не вышла замуж за Виктора Захарова после 25 лет вместе. В откровенном интервью на телеканале НТВ певица поделилась, как требовательность и ревность в отношениях влияют на их гражданский брак.
61-летняя звезда хита «Играй, музыкант» стала гостьей шоу «Секрет на миллион», где вместе с командой отвечала на вопросы Леры Кудрявцевой.
Маша удивила тем, что дома ласково зовет Виктора Естафичем, но сама порой превращается в его глазах в требовательную «мымру», громко указывая, что надо делать.
Распутина вспомнила, как любимый однажды разбил камеру журналиста — за «флирт» и тайные съемки.
Несмотря на 25 лет отношений, пара так и не расписалась, считая, что штамп в паспорте ничего не изменит. Оба полностью довольны гражданским браком, и в их отношениях до сих пор хватает романтики и необычных ухаживаний.
Также артистка раскрыла, что одна из самых болезненных тем для нее — сложности отношений со своими детьми. Со старшей дочерью проблем нет, в отличие от младшей. С последней бывает трудно совладать из-за особенностей характера.
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Маша удивила тем, что дома ласково зовет Виктора Естафичем, но сама порой превращается в его глазах в требовательную «мымру», громко указывая, что надо делать.
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«Я его ласково Естафичем, а он называет мымрой. Вы знали, что женщины с возрастом превращаются в мымр? Как это не странно, но в быту я очень требовательная и иногда забываю, что это мой муж. Нет бы с ним быть поласковее, вместо этого начинаю его перекашивать. Начинаю громогласно говорить: зачем ты туда пошел, зачем ты это взял», — призналась она.
Маша Распутина и Виктор Захаров (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)Виктор, по ее словам, терпеливо молчит, хотя жить с такими придирками непросто. Распутина сама удивляется его выдержке. Однако и у Захарова есть черты, которые понравятся далеко не каждой женщине. Так, например, он временами очень сильно ревнует.
Распутина вспомнила, как любимый однажды разбил камеру журналиста — за «флирт» и тайные съемки.
«Виктор ревновал и чуть в морду не дал. Подходит к нам журналюга лысый, а он еще и снимал меня. Муж увидел, что меня украдкой снимают… он взял его так решительно, фотоаппарат разбил. Тот журналист еще и глазки строил», — пояснила звезда.
Маша Распутина (Фото: кадр видео Instagram* @ masharasputina_official)
Несмотря на 25 лет отношений, пара так и не расписалась, считая, что штамп в паспорте ничего не изменит. Оба полностью довольны гражданским браком, и в их отношениях до сих пор хватает романтики и необычных ухаживаний.
Также артистка раскрыла, что одна из самых болезненных тем для нее — сложности отношений со своими детьми. Со старшей дочерью проблем нет, в отличие от младшей. С последней бывает трудно совладать из-за особенностей характера.
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Мария Моисеева