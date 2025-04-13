«Ленивая!»: Тарасов высмеял Костенко на радость хейтерам

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram*/tarasov23)
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко живут в браке больше семи лет, пара не обращает внимания на хейт и негатив. Но, видимо, спортсмен иногда не прочь подколоть свою супругу. Мужчина опубликовал в соцсетях кадры из спортзала, где тренировался вместе с женой.
«Ребята, вы видите, что я поработал. А вот человек на отдыхе. Ленивая, ленивая!» — отметил Тарасов.
Анастасия в свою очередь пыталась показать, что тренируется достойно. К слову, Костенко родила четвертого ребенка чуть больше года назад, а теперь активно тренируется, чтобы быть в тонусе. Кроме того, практически два года назад модели сделали пластику груди.
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