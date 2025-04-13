«Это все вранье»: Молодая жена Петросяна рассказала о его состоянии

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о его плохом самочувствии. Сетевую знаменитость цитирует ТАСС.
«Это все вранье, Евгений Ваганович в полном порядке», — прокомментировала Брухунова.
Несколько часов назад Telegram-канал SHOT писал, что у Петросяна заподозрили острый бронхит и выявили легкую форму коронавируса. Уточнялось, что Евгений Ваганович пожаловался врачам на сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней и на высокую температуру. Мужчина отказался ложиться в больницу, ему прописали антибиотики и отправили домой. Петросян в разговоре с журналистами подчеркивал, что жалобы на здоровье имеются, но с коронавирусом они не связаны.
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