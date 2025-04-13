Софья Эрнст опубликовала серию фотографий с мужем и детьми в день рождения

Софья и Константин Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)
Двенадцатого апреля Софья Эрнст отпраздновала свой день рождения, актрисе исполнилось 37 лет. По такому поводу она поделилась серией личных снимков.
Как пишет VOICE, на одной из фотографий актриса предстала вместе с мужем. Снимок был сделан на официальном мероприятии. На следующем кадре Софья позировала вместе со своими детьми на съёмочной площадке.
Софья Эрнст и её дети (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)
Подписчики принялись поздравлять актрису с личным праздником.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
«Спасибо мамочке с папочкой, что меня родили», — написала под фотографиями Софья.
Софья Эрнст и её дети (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)
Подписчики принялись поздравлять актрису с личным праздником.
«Софья Павловна, долгие лета! Муза вы наша», «Софья, любимая, с днём рождения, у вас такая прекрасная семья и окружение», «Просто бриллиант души моей!» — написали они.Ранее Софья Эрнст продемонстрировала в личном блоге, как изменилась за шесть дней пребывания в санатории.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина