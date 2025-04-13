Софья Эрнст опубликовала серию фотографий с мужем и детьми в день рождения

Телеведущий Андрей Малахов старательно скрывает подробности жизни своего семилетнего сына Александра. Мальчик родился в 2017 году, и с тех в СМИ не попал ни один его снимок. Однако, 12 апреля в своём телеграм-канале Малахов написал, что его сын является поклонником знаменитого футболиста Криштиана Роналду, и три месяца назад они ездили в Саудовскую Аравию на матч, в котором принял участие кумир Александра.