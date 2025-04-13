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Софья Эрнст опубликовала серию фотографий с мужем и детьми в день рождения

Софья и Константин Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)

Софья и Константин Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)

Двенадцатого апреля Софья Эрнст отпраздновала свой день рождения, актрисе исполнилось 37 лет. По такому поводу она поделилась серией личных снимков.
Как пишет VOICE, на одной из фотографий актриса предстала вместе с мужем. Снимок был сделан на официальном мероприятии. На следующем кадре Софья позировала вместе со своими детьми на съёмочной площадке.
«Спасибо мамочке с папочкой, что меня родили», — написала под фотографиями Софья.

Софья Эрнст и её дети (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)

Подписчики принялись поздравлять актрису с личным праздником.
«Софья Павловна, долгие лета! Муза вы наша», «Софья, любимая, с днём рождения, у вас такая прекрасная семья и окружение», «Просто бриллиант души моей!» — написали они.
Ранее Софья Эрнст продемонстрировала в личном блоге, как изменилась за шесть дней пребывания в санатории.

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#семья
#актриса
#день рождения
Андрей Малахов посетил футбольный матч с 7-летним сыном
Сын Малахова является поклонником Роналду, поэтому они были на матче с футболистом
13 апреля 2025, 15:07

Андрей Малахов (Фото: Телеграм/@and_malakhov)

Телеведущий Андрей Малахов старательно скрывает подробности жизни своего семилетнего сына Александра. Мальчик родился в 2017 году, и с тех в СМИ не попал ни один его снимок. Однако, 12 апреля в своём телеграм-канале Малахов написал, что его сын является поклонником знаменитого футболиста Криштиана Роналду, и три месяца назад они ездили в Саудовскую Аравию на матч, в котором принял участие кумир Александра.
«<…> мы приезжали посмотреть на кумира, который не покидал поле все 90 минут и забил один гол на матче между «Аль-Наср» и «Аль-Охдуд», — сообщил на своей странице в телеграм-канале Малахов.
Сын телеведущего остался не в восторге от Криштиану. На вопрос о том, как ему игра, Александр ответил: «Вяло!» Он был явно разочарован тем, что не увидел блистательного выступления любимого спортсмена, сообщает издание «7Дней».

Ранее Андрей Малахов поделился секретом того, как ему удаётся держать себя в прекрасных кондициях.

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#сын
#телевидение
#футбол
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«Это все вранье»: Молодая жена Петросяна рассказала о его состоянии
Брухунова сообщила, что с Петросяном все нормально
13 апреля 2025, 14:59

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о его плохом самочувствии. Сетевую знаменитость цитирует ТАСС.
«Это все вранье, Евгений Ваганович в полном порядке», — прокомментировала Брухунова.

Несколько часов назад Telegram-канал SHOT писал, что у Петросяна заподозрили острый бронхит и выявили легкую форму коронавируса. Уточнялось, что Евгений Ваганович пожаловался врачам на сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней и на высокую температуру. Мужчина отказался ложиться в больницу, ему прописали антибиотики и отправили домой. Петросян в разговоре с журналистами подчеркивал, что жалобы на здоровье имеются, но с коронавирусом они не связаны.

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«Ни дома, ни квартиры»: SHAMAN раскрыл правду о своем имуществе в России
SHAMAN бывает в Москве наездами, поэтому у него нет квартиры в столице
13 апреля 2025, 14:41

Ярослав Дронов (Фото: Telegram/shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продолжает удерживать свою популярность среди россиян, однако недвижимости в Москве у него нет, несмотря на многомиллионные гонорары. Подробностями артист поделился на премии «Шансон года». По словам исполнителя хита «Встанем», он бывает в столице наездами и останавливается на считанные дни в отелях или съемных квартирах.
«Поэтому ни дома, ни квартиры у меня нет», — прокомментировал Ярослав.

Вместе с тем, когда мужчина приезжает в Москву, он гостит у своей возлюбленной Екатерины Мизулиной, являющейся главой Лиги безопасного интернета.

«Утро начинается с кофе, а уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — добавил Дронов.

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«Слава — наша куколка»: что происходит у певицы на личном фронте
Кемеровский: Слава развелась и ищет мужчину
13 апреля 2025, 14:21

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава (Анастасия Сланевская) примерно 20 лет была в отношениях с предпринимателем Анатолием Данилицким, пара то расходилась, то сходилась. Поклонники привыкли к таким перипетиям в жизни исполнительницы хита «В небо», но в марте она сделала шокирующее заявление в беседе с продюсером Георгием Иващенко на «ШБ-шоу».
«Я очень люблю Анатолия, но сейчас люблю другого человека», — говорила женщина.

Видимо, с новой второй половинкой ничего не вышло, ведь на церемонии вручения премий звездам шансона певец Евгений Кемеровский рассказал, что Сланевская вновь в поиске.

«Слава — наша куколка. Она стоит двадцать пять баранов, три холодильника, две кинокамеры… Тем более что она сейчас развелась и ищет мужчину», — сказал исполнитель песни «Братва, не стреляйте друг друга».

Слава в свою очередь отшутилась, намекнув на изменившийся статус.

«Я как бы и не выходила замуж. Как была свободной, так и осталась», — сказала она.
Сланевская и Данилицкий так и не узаконили отношения, несмотря на то что певица родила бизнесмену дочь Антонину.

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Ирине Хакамаде 70 лет: измены, открытие браки, усыновленный сын и особенная дочь. Как сейчас живет бывший политик?
13 апреля 2025, 14:13

Ирина Хакамада (Фото: Instagram*@irina_hakamada)

Выдающаяся личность эпохи, экономист, государственный деятель, журналист, писатель, теле- и радиоведущая Ирина Хакамада отмечает свое 70-летие. Она прошла долгий и интересный путь, который сделал её узнаваемой и влиятельной фигурой в общественной жизни страны.
Кроме этого, Ирина Муцуовна — мама особенного ребенка и женщина, чьи взгляды на отношения с мужчинами вызывают неоднозначные мнения. Подробности жизни политика читайте в материале «Радио 1».

Правнучка самурая


Ирина Хакамада (Фото: Instagram*@irina_hakamada)

Ирина Хакамада родилась в Москве 13 апреля 1955 года. Её отец, Муцуо Хакамада, происходил из древнего самурайского рода, был японским коммунистом и политическим эмигрантом, который в 1939 году перебрался в СССР, где начал карьеру переводчика. Мать Ирины, Нина Синельникова, работала учительницей русского языка и литературы в Хабаровске. Она начала помогать Муцуо в освоении языка, а после смерти его японской жены стала ему второй супругой.

В интервью изданию «Коммерсантъ» Ирина Муцуовна рассказывала о сложных отношениях с отцом.

«В 1953 году его перевели на работу в Москву, в японскую редакцию Радиокомитета. Мама забеременела. Им было тяжело: комната в коммуналке, на руках ребенок — мамина дочь от первого брака, Люба. Несмотря на начало хрущевских времен, аборты были запрещены. Мама обегала всех врачей, но никто не соглашался ей помочь. И отец сказал, что не надо мучиться, пусть все остается как есть. Когда я родилась, отец был расстроен: он хотел мальчика. В общем-то, он махнул на меня рукой. Когда я в детстве болела, он заходил в комнату, удивленно смотрел на меня, спрашивал: «Почему такой слабый? Почему такой больной?» — и уходил».

Отношения со сверстниками у будущей «железной леди» также не задавались.

«Дети жестоки. Если ты не такой, как все, тебя обязательно будут травить и гнобить. Однажды в лагере меня девочки даже не пустили в палату, сказав, что жёлтым и узкоглазым здесь не место», — делилась Хакамада с изданием interviewmg.ru.

Несмотря на травлю, Ирина хорошо справлялась с освоением школьной программы, очень любила математику. После получения аттестата пыталась поступить в Институт восточных языков, но не прошла отбор и стала студенткой экономического факультета Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Позже, в 1984 году, на экономическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова состоялась защита диссертации, после которой Ирине Хакамаде была присвоена степень кандидата экономических наук.

Карьера


Карьерный путь Хакамада начала в 1980 году с работы в НИИ Госплана РСФСР, потом в МГТУ им. Н. Э. Баумана. С 1989 года занималась бизнесом, была главным экспертом и членом биржи.

После последовала политическая работа: с 1992 по 1994 год занимала пост генерального секретаря «Партии экономической свободы». В период с 1993 по 1995 год числилась депутатом Государственной думы, с 1995 по 1999 год — председателем общественного движения «Общее дело». В 1997 году Хакамада назначена председателем Государственного комитета по поддержке малого предпринимательства. С 1999 по 2003 год — сопредседатель партии «Союз правых сил», а в 2000 году избрана вице-спикером Госдумы. В 2004 году участвовала в выборах президента России и получила около 4 миллионов голосов.

В 2008 году Ирина Хакамада ушла из политики и переключилась на общественную и образовательную деятельность. Она начала читать лекции в ведущих университетах России и мира, проводить тренинги и консультации для предпринимателей и руководителей, написала книги «Дао Жизни», «Success в большом городе», «Sex в большой политике» и «Любовь вне игры».

Личная жизнь


Ирина Хакамада (Фото: Instagram*@irina_hakamada)

Хакамада была замужем четыре раза. Первый брак был заключен еще в 18-летнем возрасте. В университете Ирина познакомилась с фотографом Валерием Котляровым. Молодые прожили вместе 6 лет, и у них родился сын Даниил, но после измены мужа брак рухнул.

Вскоре и Ирина влюбилась в молодого преподавателя Сергея Злобина. Впоследствии он станет успешным предпринимателем, но в начале отношений паре было нелегко.

«Сергей был женат, когда я ушла к нему от Валеры. Мы тяжело переживали самовольный уход его супруги из жизни. Я забрала ее ребенка, он состоял на учете у психиатра, как и мать. Такая вот генетика. Мы прожили с Сергеем 12 лет. Было очень тяжело: денег не хватало», — признавалась Хакамада в программе «Судьба человека».
Ирина усыновила пятилетнего Алексея и заменила ему маму. Брак продлился 12 лет и, по словам Хакамады, распался из-за регулярных измен Сергея.

Следующий роман Хакамады был с успешным предпринимателем, президентом инвестиционной компании «РИНАКО» Дмитрием Сухиненко. Пара познакомилась на бирже, где Ирина тогда занимала должность исполнительного директора. Дмитрий был первым, кто предложил ей отношения без обязательств, подразумевая под этим измены с его стороны. Ирина согласилась, так как считала Дмитрия привлекательным и многообещающим партнёром, но позже она разочаровалась в этих отношениях.

«Третий муж был преуспевающим бизнесменом, в которого я влюбилась безумно и выскочила замуж по бешеной страсти. Он с большим уважением относился к моей политической деятельности, но не верил в победу, а я назло всем-таки стала депутатом. Его реакция была странной и непонятной — он демонстративно отдалился от меня. Не брал с собой на приёмы, не общался, не делился новостями, отказывался ездить вместе отдыхать. В итоге мы стали чужими людьми и через четыре года развелись», — цитирует слова Ирины interviewmg.ru.

Владимир Сиротинский и Ирина Хакамада с дочкой Марией (Фото: Instagram*@irina_hakamada)

Четвертым супругом политика стал директор LinguaLeo Владимир Сиротинский. Этот союз был самым продолжительным, и только смерть Сиротинского в 2021 году разлучила влюблённых. Наученная горестью измен, Хакамада заключила с Владимиром открытый брак. Иными словами, у каждого была возможность иметь отношения на стороне.

В этом союзе появилась на свет долгожданная дочка Маша. Ирина Муцуовна узнала о беременности в 42 года, у позднего ребенка был обнаружен синдром Дауна. Однако супруги решили не прерывать беременность, изучили симптомы болезни и были готовы к рождению особенной девочки.


Хакамада сейчас


Ирина Хакамада (Фото: Instagram*@irina_hakamada)

Хакамада продолжает проводить мастер-классы в России как бизнес-коуч, живет с дочерью в Москве. Мария — энергичная и креативная натура. Она посвящает своё время театральному искусству и появляется на телевидении в качестве участницы различных ток-шоу.

Оба сына Ирины Хакамады проживают в других странах. Даниил Котляров достиг выдающихся результатов в сфере предпринимательства в России. Он получил экономическое образование в Московском государственном университете, а в возрасте 27 лет занял пост финансового директора в крупной компании ООО «Петропавловск — Чёрная Металлургия». В настоящее время Даниил Котляров вместе с семьёй и детьми живёт в Гонконге и работает в финансовой сфере. Алексей Злобин отправился в США, где он занимается развитием собственного IT-бизнеса.

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