Андрей Малахов посетил футбольный матч с 7-летним сыном

Андрей Малахов (Фото: Телеграм/@and_malakhov)
Телеведущий Андрей Малахов старательно скрывает подробности жизни своего семилетнего сына Александра. Мальчик родился в 2017 году, и с тех в СМИ не попал ни один его снимок. Однако, 12 апреля в своём телеграм-канале Малахов написал, что его сын является поклонником знаменитого футболиста Криштиана Роналду, и три месяца назад они ездили в Саудовскую Аравию на матч, в котором принял участие кумир Александра.
«<…> мы приезжали посмотреть на кумира, который не покидал поле все 90 минут и забил один гол на матче между «Аль-Наср» и «Аль-Охдуд», — сообщил на своей странице в телеграм-канале Малахов.Сын телеведущего остался не в восторге от Криштиану. На вопрос о том, как ему игра, Александр ответил: «Вяло!» Он был явно разочарован тем, что не увидел блистательного выступления любимого спортсмена, сообщает издание «7Дней».
Ранее Андрей Малахов поделился секретом того, как ему удаётся держать себя в прекрасных кондициях.
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Анастасия Чубина